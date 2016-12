Az a hír járja, a baloldal meg is találta az embert, akit 2018-ban kormányfőnek jelölnének. Baloldalnak itt most a szocialistákat, a DK-t és az Együttet kell érteni, ami azért lényegében le is fedi, amit a mai politikai életben hazánkban baloldalként lehet emlegetni. Bánhegyi Gábor írása.

Kettős üzenete is van ennek. A politikai paletta baloldalán lévők úgy érzik, valamit közölniük kell már 2012 telén, nem elsősorban saját választóiknak, hanem a bizonytalan szavazóknak. Mégpedig azt, ha van egy közös ügy, akkor időről időre csak felül lehet emelkedni egy cseppet az önös érdekeken. Bár az elemzők szerint szinte kizárt, hogy 2018-ban kormányváltás következzen be, de azért vannak a választások, hogy ezt a tételt az ellenérdekelt fél cáfolja, vagy legalább megpróbálja azt. Nyilván, ha komolyan gondolják a kormányváltást, akkor ennél erősebb üzeneteknek is kell majd jönniük, de ne szaladjunk annyira elébe. Most elég annyi, a közös jelöltet Andor Lászlónak hívják, aki közgazdász és volt uniós biztos. Az egyik érv pedig a személye mellett, hogy „tiszta ember", még nem keveredett soha botrányba. Ez egy még erősebb üzenet, hogy a baloldali pártok a saját köreikben ezek szerint nem találtak olyan embert, aki méltó lenne erre a jelzőre.