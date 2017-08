Amint az várható volt, az üdülés azokban az országokban természetes, ahol erős a gazdaság, az emberek pedig jóval nagyobb jövedelemmel rendelkeznek, mint hazánkban. Ráadásul ők abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy ha hozzánk jönnek nyaralni, akkor sokkal kedvezőbb áron láthatnak csodákat, ehetnek finomat és ihatnak minőségit, mintha Európa nyugati országaiban töltenék a vakációt.

Nekünk egyelőre az is gondot okoz, ha a Balatonnál szeretnénk eltölteni egy hetet. De nem mindenki kesereg ezen. Ismerek olyan vállalkozó kedvű családokat, akik stoppal utaznak, sátorban alszanak, bográcsban főznek és rendkívül jól érzik magukat kevés pénzből is. És ehhez még a Balaton sem szükséges feltétlenül. Egyszer azt mesélte egy édesanya, hogy ők egy hétig kempingeztek a Mályi-tónál annyi pénzből, mintha otthon lettek volna a panelben, és a jó társaság miatt nem is vágytak messzebbre. Gond csak akkor van, ha valaki a szomszéd falu tópartját sem engedheti meg magának.

– Hegyi Erika –

