Beköszöntött az esős idő, amely a közlekedők számára ilyenkor már nem ér aranyat. A kertek alatt kopogtatnak a havas, latyakos, ködös és főleg jeges napok. A szakmabeliek reggeltől estig fújják a helyesen megválasztott sebességet, a követési távolság betartását, az előzés szabályainak figyelembe vételét, és így tovább. Ügyelni kell a gyalogosokra, a kocogókra, a motorosokra, a kerékpárral közlekedőkre is, mert rossz idő ide, „permetezés” oda, sokan már nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is népszerűsítik az egészséges életmódot – szóval írásban is nyomatékosítsuk: mindenkit hazavárnak.

Kolodzey Tamás

