Ilyenkor mindig abban bizakodunk, hogy velünk nem történhet semmi baj, a merényleteket máskor és máshol követik el, a balesetek sem velünk történnek. Mindennek jól kell sikerülnie, mert többnyire aprólékos kuporgatással tettük félre a nyaralásra szánt forintokat, az élmények csak pozitívak lehetnek. Csakhogy bármennyire óvatosak vagyunk, van még egy rizikófaktor, amivel nem szeretünk, nem akarunk számolni, de most ez is bekövetkezett. Ez a nyár sem múlik el egy utazási iroda befuccsolása nélkül. 370 honfitársunk nyaralása ment tönkre abban a pillanatban, amikor Törökországba érkezve megtudták, az iroda, amelyre rábízták pénzüket, nem foglalta le a szállásukat. Ezeknek az embereknek nem csupán a mostani nyaruk ment tönkre, hanem az emberekbe vetett bizalmuk is kapott egy hatalmas sebet. Persze, a diplomácia a segítségükre sietett, valamennyien kaptak szállást, haza is térnek majd, de a keserűség örökre nyomot hagy majd.

Az pedig, hogy viszontlátják-e az elmaradt utazásra befizetett pénzüket, és mikor, az egy nagyon más kérdés.

– Bánhegyi Gábor –

