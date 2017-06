Pali bá’ a málnásban

Egy óra alatt átpasszírozom a paradicsomprésen – ha nem figyel, persze szemezgetek –, aztán jöhet a szalicilos dunszt és a címkézés. Egy hónapig kerülgetem a spájzban, mígnem megkóstolhatom a málnás fröccsömet. Szamócázni, szedret, mogyorót szedegetni a bükki Lófő tisztásra vagy a Hollóstető melletti sűrűbe járunk. A gombászáshoz tudás kellene. Könyvből hiába tanulmányozom, a piaci szakértő elővigyázatosságból még a szatyrom bugyrait is kirázza.

A miskolci üzem valódi erdei szörpjeit még az óceánon túl is vásárolják. Vagonszámra szállítják az Egyesült Államokba.”

Az én világom Bükkszentkereszt és a Rókafarm. A szomszédos erdész szerint ez a vidék a gyűjtögetők Mekkája. Ami az erdőben ehető-iható, itt mind tálcán kínálja magát. A hegyi ember nem is hagyja ezt veszni. Sok a hozzáértő gyűjtögető, ám a kínálat és a kereslet sosincs szinkronban. A hatvanas években végül addig keverik a lapokat az erdőgazdaságok, hogy megalapítják az állami tulajdonú Erdei Termék Vállalatot. Miskolcon az első igazgató dr. Kolozs Oszkárné, őt követi Csorba Pál, aki kezdetben a vidéki felvásárlótelepeket vezeti.

A tanácson igényelhető mezgerelő igazolvánnyal bárki gyűjtheti a természet kincseit: a somot, a málnát, a kökényt, a galagonyát, a gombát és a gyógynövényeket. A listát a kamilla, a róka-, a galambgomba és a vargánya vezeti. Az első felvásárló hely még az Ady Endre utcai irodában székel. A feldolgozás teljesen manuális, a gyümölcsöt a konzerv­gyáraknak, a gyógynövényeket a Herbáriának szállítják. Ott szárítják, csomagolják, majd a javát jó pénzért, keményvalutáért exportálják. Sokáig fontolgatják, hogyan lehetne mindezt önerőből, minél nagyobb haszonnal feldolgozni. A hatvanas évek végére felépül a Szentpéteri kapui nagyüzem, az Erdei Termék Vállalat zászlóshajója. Korábban Nyékládházán préselik a szörpnek valót, ekkortól itt végzik a munka dandárját. A fénykorban évente hárommillió litert palackoznak. Naponta úgy százmázsányi cukrot kevernek a málnához, a ribizlihez, a szamócához és a szederhez.

Tartósítószer helyett pasztörizálják a gyümölcslét. A hűtésre egy speciális megoldást találnak. A főút menti üzem fölötti, tetemvári pincékben hatalmas tartályokat bérelnek. Itt nem csak tárolják a gyümölcsöt, a készterméket is itt raktározzák. A miskolci üzem valódi erdei szörpjeit még az óceánon túl is vásárolják. Vagonszámra szállítják az Egyesült Államokba. Igaz, a palackok nem olyan csicsásak, mint manapság – méregdrága marketing nélkül is fogy a miskolci málna-, szeder- és a vegyes gyümölcsszörp.

Csorba Pál régóta nyugdíjban van. Már az összes megmaradt palackot felbontotta. Emlékként őrzi az egyszerű mackós-málnás címkés üvegeket. Bár a város másik végében lakik, időnként elsétál a valaha volt szörpüzem környékére. Kíváncsi – ahogy én is –, mi lett a rendszerváltás után az üzemet és a tetemvári pincéket összekötő szörpös alagutakkal, a nagy szivattyúkkal, a palackozó sorral és a megannyi drága présgéppel. Bár tudja, hogy vidéken még ma is jó néhányan gyűjtögetik az erdők ajándékait, de ma már a java a fákon, bokrokon marad, leszedetlenül. Drága a kézi munka, hiányzik a kellő szakértelem. No, meg különben is, ellustultunk. (Az is egy ok lehet, hogy nem könnyű tisztázni, vajon ezeket a természet adta javakat szabad-e bárkinek gyűjtenie…)

Málnás-szamócás limonádé helyett a gázos kólákat isszuk. De tessék egyszer egy erdei málnás szörpöt rendelni a pincértől, ahogy mi tettük valamikor a Bambik idejében. Akkoriban kinevettek ezért. Manapság talán akad még (vagy már) néhány vendéglátóhely, ahol tartanak ilyet, és nem gondolják azt, hogy itt felejtettek minket a múlt századból. Nemrégiben például Prágában, az intenzív sörtúra harmadik napján hordós málnaszörpöt kaptunk. És bizony rákaptunk…

– Szántó István –

