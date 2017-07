Jegyzet: Nem jött össze

Szeretem magam intézni a dolgaimat, tudni, hogy mi miért történik, hol jár az ügyem és mi lesz vele. Ez alól egyedül az adóbevallás kivétel. Az valamiért nem fekszik nekem, így kaptam az alkalmon, ha a munkáltatóm készítette el, egyébként pedig rábíztam egy könyvelőre.

No azt túlzás lenne mondanom, hogy ennek köszönhetően rendben is lett volna minden, ugyanis átlag pár évenként becsúszik egy kihagyott rubrika, egy rossz számolás, amelyek után volt már dolgom revízióval, önrevízióval, teljes ellenőrzéssel, büntetéssel, behajtással. Na de most! – gondoltam én.

Majd az adóhivatal megcsinálja tökéletesre és még pénzembe se kerül. Hát nem. A napokban ugyanis kaptam egy levelet tőlük, amelyben arra figyelmeztetnek, hogy négy hibát találtak a bevallásomban. Amit, ugye, ők csináltak.

Semmi különös, kihagyott rubrikák, némi számolási eltérés. Meg még valami, aminél a hibát se értem. Szóval nem lettem beljebb, mert most is nekem kell kijavítani.

– Horváth Imre –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA