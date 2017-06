Mindennapi terror

Egy szemtanú szerint a sofőr azt kiabálta, minden muszlimot megöl. Sőt, tovább hergelve a népet csókokat dobált az őt lefogók gyűrűjéből. Csodával határos módon a támadót nem lincselte meg a felbőszült tömeg, a rendőrség terrortámadásnak minősítette az esetet. Theresa May kormányfő válságtanácskozást hívott össze.

Bár nem előzmény nélküli a muszlimokat ért támadás, mégis szinte érthetetlen, hogy a szorgos hangulatkeltés, az esetenként sok-sok szavazatot hozó gyűlöletpolitika csak most érett be és most kezdett el a „másik oldalról” valódi, véres terrorban testet ölteni. Bízzunk benne, hogy nem lesz folytatás, de ez a bizakodásunk – figyelve a közhangulat alakulását, a „káoszban utazók” térnyerését – nem tűnik megalapozottnak.

Jó hír a szomorúságban, a rendőrség kezdeményezte az elkövető elmeorvosi vizsgálatát, ergo Nagy-Britanniában nem minősül épelméjű cselekedetnek az uszítás, a mások elleni verbális és fizikai agresszió.

– ÉM –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA