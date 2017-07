Megcsípik a szájhősöket

A Bundestag kemény vita után elfogadta, s megszavazta a törvényt. A végrehajtási rendelettel együtt. Mostantól a honlapok üzemeltetőinek gyorsan elérhető panaszkezelő ügyeletet kell létesíteniük. S a reklamációtól számított egy héten belül törölniük, elérhetetlenné kell tenniük a jogsértő tartalmakat. Igazából nálunk is elkelne egy ehhez hasonlóan szigorú törvény. Annak ellenére, hogy most is lehetőségünk van a sértő, a rágalmazó és a rossz hírbe hozó kommentezők meghurcolására. Ám, aki már egyszer is megkísérelte egy névtelenségben megbújó internetes szájhős feljelentését, beperlését, az tanúsíthatja, hogy hiábavaló. A túlterhelt bűnüldözők, a bíróságok az ennél sokkal súlyosabban vétkezőket se mindig érik utol. A külföldi kalózszervereken át beírók pedig elérhetetlenek. A politikusokat és a közszereplőket okkal vagy ok nélkül gyalázók pedig sértetlenek, betéve tudják, az ismert, közéleti személyeknek tűrniük kell a kritikát.

A sok ötmillió eurós bírság Németországot még gazdagabbá is teheti. Ez a szankció a hazai költségvetést is kiegyensúlyozná. Akarni kellene…

– Szántó István –

