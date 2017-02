Jegyzet: Krétakör

A félévi szülői értekezlet tematikája is ebből indul ki a legtöbb helyen, elégedetten nyugtázva a javuló tendenciákat és mutatóujjat emelve figyelmeztet a disszonanciákra.

Az oktatás általános helyzetére fogékony szülő örömmel értesül a legapróbb eredményekről, a korábbi lehetetlen működtetési konstrukció korrekciójáról, a gazdálkodási, fejlesztési lehetőségek esetenként nüansznyi jobbulásáról. Egyetértve a megjegyzéssel: elgondolkodtató, hogy a 21. században eredmény, ha megoldódik a vécépapírgond. Az emblematikussá vált krétahiány is a múlt ködébe vész, még ha a pótlás minősége csapnivalóra sikerült is. A lényegi, az oktatás színvonalát mélyebben érintő reformok is készülőben, reménykedhetnek az érintettek.

Jó lenne kitörni a „kréta­körből”, és lehetőleg úgy, hogy nem a gyerekeket cibáljuk.

– Pap Gyula –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA