Diplomások

Voltak szakmai gyakorlaton, vállaltak nyári munkát, sokan az egyetemi évek alatt is dolgoztak. Aztán írtak szakdolgozatot, és jött az utolsó nagy próbatétel, a záróvizsga. Most pedig ünneplőben, talárban és talársapkában vonulnak az egyetem vezetése elé. Biztató kézfogás, boldog mosoly, készül a fotó.

A fiatalok biztos, hogy hallottak már arról a bizonyos nagybetűs életről, valószínűleg nem is egyszer, ami majd most következik. De elmondta-e nekik valaki, mit találnak ott, a nagybetűsben?

Mert a nagybetűs is olyan, mint az iskola, csak nem úgy hívják. Ott is lehet puskázni, súgni, keresni a kiskapukat, lefizetni valakit, de lehet szorgalmasnak, tehetségesnek és becsületesnek lenni. Aztán majd rájönnek a fiatalok, hogy az a sok tanulás, ami a diplomához kellett, elég-e az élethez, elég-e a munkahelyre. Úgy hiszem, az igazi tanulás még most következik számukra, most kell megírni az igazi zh-kat és letenni az igazi vizsgákat. Az élet, a nagybetűs élet zh-it és vizsgáit.

– Hegyi Erika –

A Miskolci Egyetem friss diplomásai itthon képzelik el a jövőjüket. Legalább is azok, akiket megkérdeztünk.

