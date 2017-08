Jegyzet: Barcelona

Már sehol nem elegendő a rendőri jelenlét fokozása, muszáj bevetni a titkosszolgálati eszközöket, a megfigyelést, a nyomkövetést, a lehallgatást, besúgók révén be kell épülni a bűnözők közé. Az nem számít, mindez mibe kerül egy városnak, az érintett országoknak, a kontinenseknek és a nemzetközi szervezeteknek, mert még mindig jobb fizetni, mint meghalni.

Barcelonában egy másik betegség is felütötte a fejét a napokban. Végső soron ez a kór is a pénzről szól, mégpedig – ugyancsak egy elemzőt idézve – a labdarúgás emberkereskedelméről. Nagy port kavart, hogy a katalánokat elhagyó Neymar 222 millió eurót ért meg a Paris Saint-Germainnek. A brazil csatár, forintban számolva, 70 milliárdért váltott klubot, s egyszerűen nem is értem, miért csak ennyiért.

A tranzakció óta már átárazták a sztárokat, és van, akinek az értékét 500 millió euróban rögzítették. Szóval tanuljuk meg: a fejlett nyugaton (felső határ nélkül) arra adnak pénzt, amire és akire csak akarnak.

– Kolodzey Tamás –

