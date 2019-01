Baj van, ha villog

Miskolcon is sok a rend­őrlámpás, irányított útkereszteződés, amely balesetmentesen terelgeti a közlekedőket. Ez az állapot el is kényelmesítette az autósok egy részét, akik ha sárgán villog a lámpa, nem tudják, vagy nem akarják tudni, hogyan kell viselkedni az adott szituációban. A közlekedési táblák persze akkor is egyértelműen rendelkeznek az elsőbbség kérdéséről, amennyiben ismerjük ezeket. Ha nem, akkor olyan, mintha becsuknánk a szemünket, és úgy hajtanánk be a kereszteződésbe. Az éjjeli sárga villogást márpedig meg kell szoknunk és – ha másként nem megy – fel kell lapozni újra a KRESZ-tankönyvet.

Szaniszló Bálint

