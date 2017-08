Ezek közül mindent visz az az információ, amelyre bizonyára véletlenül, de nem figyeltek fel a külügyérek, az elemzők, a politológusok, sőt még a szuperokos biztonsági szakértők sem. Az ominózus jelentés úgy szól, hogy Észak-Korea Moszkvában nyitotta meg történetének első hivatalos külföldi utazási irodáját és szintén elsőként a baráti Oroszország turistáit várja a kommunizmust építő állam, melynek polgárai az éhínséggel (is) küzdenek.

A vállalkozás beindítását az oroszok kitörő örömmel fogadták már csak azért is, mert a korábbi három hét helyett most három nap alatt kapnak vízumot – így várhatóan rohamot indítanak az utakért. Egyébként magam is kacérkodom a távoli látogatással, ugyanis a phenjaniak szavatolják a törvénytisztelő vendégek biztonságát, s nekem eszem ágában sincs olyat tenni, amit az ázsiai paradicsomban nem szabad. A távolról jött közlemény azért is nyugtat meg, mert tudatja, hogy a vizitelők testi épségét „mellesleg” az Észak-koreai nukleáris potenciál is védi. Szóval ha elmegyek oda, atombiztos, hogy haza is tudok majd jönni…

– Kolodzey Tamás –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA