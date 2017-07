Maradhatunk annyiban, „dehogynem azért mondta”, de egyrészt ez legyen az ő ügyük, másrészt pedig Martin Schultznak abban igaza van, a nyár jelentősen felerősítette az Európába áramló menekült­áradatot. Az ismert intézkedések miatt a fő útvonal már nem a mi országunkon vonul keresztül, így ebből elég keveset érzékelünk, de a híradások bizonyítják, ettől még hatalmas hullámban érkeznek a kontinensünkre a máshonnan menekülők, akik most elsősorban Olaszország déli részét vették célba. A hatalmas tömeggel az itáliaiak sem bírnak, a polgárok panaszkodnak, az illetékesek pedig egyre kevésbé bírják kezelni a helyzetet. Martin Schultz is azt mondja, ezt a helyzetet Európának egységesen kell kezelnie. Ehhez azonban egységes álláspontok is kellenek.

Lassan már eredményeknek is látszaniuk kellene, hiszen nehezen hihető, az európai „kútfejek” két év alatt sem találtak kivitelezhető megoldást. Addig pedig marad az áradat.

– Bánhegyi Gábor –

