1956 : távol, de mégis közel

Mennyire más lenne mindaz, ami minden magyarban mélyen gyökerezik, ha nem tudnánk elolvasni ma is, mit gondolt akkor Petőfi, Arany, Jókai?

Át nem élt történelmi eseményeket élővé tenni – hatalmas kihívás. Ez lesz érvényes hamarosan 1956–ra is, hiszen ezekhez a tragikus és heroikus évekhez eleven családi emlékekkel, személyes sorsokkal kötődő nemzedékek pár évtized múltán már nem lesznek velünk. De velünk lesznek fantasztikusan jó alkotások.

Filmek – a Szamárköhögéstől a Szabadság, szerelemig – festmények, könyvek, színdarabok, magragadó plakátok és performanszok, amelyeket a digitális emlékezet őriz. Viták övezték, de zseniálisan jó ötlet volt a 2016-os jubileumi évben a budapesti óriásplakátozás. Nem hiszem, hogy el lehet érni a mai tinédzser vagy húszas nemzedék szívéhez, értelméhez mással, mint mai eszközökkel. Akárcsak Petőfi esetében a Pilvaker zenei egyvelegével, amiben színpadra reppelték fel forradalmi költőnk számos klasszikus művét.

Még a rendszerváltás környékén láttam egy ’56-os emlékműsort diákokkal Miskolcon. Nagyon kilógott az akkori ünnepi sorból és stílusból amit csináltak: egy kicsit a pantomim színházat ötvözve a verseléssel és tánccal adtak elő olyan modern produkciót, amitől a nézőtér kicsit feszengett.

Nézelődtek diszkréten egymásra – hivatalos állami ünnepség volt –, hogyan is kellene itt most reagálni. A végén kis csend, majd egy tenyér, kettő, három, majd vastaps. Ez a vastaps szóljon most minden művésznek, amatőrnek és profinak, akik újító és sokszor formabontó módon, mai nyelven, de maradandó értékekkel bírva képesek voltak 1956-ot közel hozni a mához.

– Kiss László –

