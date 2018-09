Jégkorong Erste Liga – A ligaelnök kiélezett küzdelemre számít

“Még soha nem volt ilyen várakozás az Erste Liga indulása előtt, kiélezett küzdelemre és színes bajnokságra számítok” – emelte ki a csütörtöki sajtótájékoztatón Szőke Álmos. Kifejtette: nagy változások történtek a nyáron, hiszen az elmúlt évek két meghatározó együttese, a bajnok MAC Újbuda és a döntős DVTK Jegesmedvék gárdája a szlovák élvonalban (Tipsport Liga) indul, emellett négy újonccal, a Schiller-Vasas HC, a DEAC, a Gyergyói HK és a Hokiklub Budapest együttesével bővül az Erste Liga. Az elmúlt idény résztvevői közül a Corona Brasov, a Sport Club Csíkszereda, a Dunaújvárosi Acélbikák, az EV Vienna Capitals II, a Fehérvári Titánok, a Ferencvárosi TC és az UTE is nekivág az új idénynek, így 11 csapat vetélkedik majd a kupáért.

A liga elnöke hangsúlyozta, a bajnokság minden szempontból előrelépett.

“Azt szeretnénk, hogy a nézőknek látványosabb, élhetőbb legyen a sorozat, ezért több csarnokban is megújult a hang- és fénytechnika. Ennek köszönhetően többek között a lassítások is komoly, modernebb technikával jelennek meg” – mondta Szőke Álmos.

Szabados Richárd, a liga alelnöke a névadó szponzor képviseletében leszögezte: egy év telt el a szponzorációból, s elégedettek a tapasztalatokkal. Mint fogalmazott, jó döntést hoztak, amikor tavaly három évre elkötelezték magukat, s a következő két évet még jobban várják.

Kifejtette, Ausztriában már régebb óta tart a bank és a jégkorong együttműködése, s most már Magyarországon is erősebb az összefogás, már nemcsak a ligát, hanem a válogatottat is segíti a pénzintézet, amely milliárdos nagyságrendű támogatást nyújt a magyar jégkorongsportnak.

“Izgalmas és kiegyensúlyozott bajnokság vár ránk, még az elődöntő résztvevőit sem lehet előre megmondani” – vélekedett Szabados Richárd.

Kitért arra is, hogy négy újonnan alapított díjjal is segíteni kíván az Erste Bank. Egy egyetemre járó játékos féléves ösztöndíjat kap majd a banknál, míg az év hátrányos helyzetű felfedezettje, a liga legsportszerűbb játékosa és az év szurkolója – akit internetes szavazással választanak ki – egyaránt félmillió forintos jutalomban részesül.

Az alapszakasz vasárnap két budapesti mérkőzéssel indul, utolsó találkozóját pedig január 21-én játsszák. A középszakasz január 23-án kezdődik és február 23-ig tart. A rájátszás rajtja február 26., minden párharc négy nyert mérkőzésig tart, így végső esetben április 6-án ér véget a bajnokság.

