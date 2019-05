Jégkorong divízió I/A-vb – Sofron: élet-halál meccs volt a litvánok elleni

“A legfontosabb az volt, hogy nyertünk, élet-halál meccs volt” – fogalmazott a keret legeredményesebb tagja, aki góllal segítette csapatát a sikerhez. A 31 esztendős csatárnak ez volt a századik pontja nemzeti színekben, 44 assziszt mellett 56. gólját lőtte.

“Főleg annak tükrében volt lényeges, hogy látjuk: milyen jó eredményeket értek el” – utalt arra, hogy a litvánok a fehéroroszoktól (4-3) és a házigazda kazahoktól (3-1) is szoros meccsen kaptak ki. – “Igazi halálcsoport ez az idei világbajnokság, bárki bárkit elverhet.”

Hozzátette, bár eddig a papírforma érvényesült a vb-n, de több összecsapás is nagyon szorosan alakult, ezért fontos volt, hogy ne kerüljenek bajba egy újabb vereséggel.

“Bár külön öröm, hogy betaláltam, s ezzel megvan a századik pont, de az elsődleges az, hogy jól, igazi csapatként játszottunk, összeszedettek voltunk, és nyerni tudtunk.”

A szlovénok elleni pénteki találkozóra előre tekintve kiemelte, az ellenfelet remek játékosok alkotják, de “nálunk is van egy Bartalis, nálunk is van egy Hári”.

“Nagyon jól játszottunk ma, s ha tovább tudjuk vinni ezt a teljesítményt, és a szerencse is mellénk pártol, mint ahogy ma be tudtuk lőni a helyzeteinket, így bárki ellen van esélyünk” – szögezte le.

A duplázó – s gólpasszt is adó – Bartalis István hangsúlyozta: az egész csapatnak jó érzés volt, hogy megszerezte a vezetést a litvánok ellen.

“Így végre nem nekünk kellett rohannunk az eredmény után. Kicsit mindenki megkönnyebbült, s utána nyugodtan tudtuk játszani.”

Mint mondta, 4-1 után már nem követték mindenben a terveket, ekkor hibáztak is, ám ezek kiküszöbölésével a következő mérkőzés is jól sikerülhet.

Az MTI kérdésére kitért rá: jól sikerültek a sorok módosításai, például ő is visszakerült centernek, s középen jobban érzi magát, mint szélen.

Második találatánál a kék vonalról indulva túljutott két védőn, majd a kapust látványos csellel megtévesztve talált be. A gólt felidézve csak annyit mondott: “ez csak úgy jön”.

“Most végre szerencsére tényleg az történt a jégen, amit mi szerettünk volna” – fogalmazott Benk András, aki – Vas Jánossal együtt – részese volt 2008-as “szapporói csodának”.

“Azt beszéltük meg a meccs előtt, hogy hatvan percig azt kell csinálnunk, amit az edzői stáb kért tőlünk” – árulta el. – “Úgy gondolom, hogy ezt nagyjából sikerült is végigvinni.”

A második gólt jegyző Erdély Csanád felidézte: minden egyes gól után egyre jobban játszottak, egyre magabiztosabban teljesítettek olyan szituációkban is, amikben korábban ez nem sikerült.

“Sokkal korongbiztosabbak voltunk, mint az előző két meccsen. Ebbe nyilván beletartozik, hogy bár nem becsülöm le a litván együttest, nem képvisel olyan szintet, mint a belorusz.”

Hozzátette, ez a mérkőzés tökéletes időzítésű volt az új sorok tesztelésére, s lendületet is ad azok után, hogy a csapat “beragadt a rajtnál”, s elvesztette első két találkozóját: a magyar válogatottat a dél-koreai csapat 5-1-re, a fehérorosz válogatott 3-1-re múlta felül.

Majoross Gergely megbízott szövetségi kapitány az MTI kérdésére elmondta: “statikus elemekben” lehet készülni a szlovénok csapatkapitányára, Anze Kopitarra, a Los Angeles Kings kétszeres NHL-bajnok sztárjára.

“Ha például van a bulinál olyan hely, ahova szeret állni, akkor odafigyelünk, s az is nyilvánvaló, hogy az emberelőnyös játékukban elég fontos láncszem a gépezetükben” – mondta, hozzátéve: több olyan játékos van a szlovén keretben, aki tud még gondot okozni.

A magyar válogatott pénteken – magyar idő szerint 15.30-as kezdéssel – a szlovén együttessel mérkőzik, s végül a házigazda kazahok ellen zárja a vb-t vasárnap ugyancsak 15.30-tól. Az első két helyezett játszhat majd a 2020-as, svájci elit vb-n, az utolsó pedig kiesik a divízió I/B-be.

