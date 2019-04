Jégkorong divízió I/A-vb – Dél-Korea a szlovénokat is legyőzte

A dél-koreai együttes a hétfői nyitómérkőzésen 5-1-re verte a magyar válogatottat, míg a szlovénok 3-2-re kikaptak a házigazda kazahoktól.

Eredmény, 2. forduló:

Koreai Köztársaság-Szlovénia 5-3 (1-3, 3-0, 1-0)

gól: Kim K. Sz. (5.), Kim V. Dzs. (28.), Kim Sz. V. (30.), Kim H. Sz. (31.), Sin Sz. H. (60.), illetve Rodman (9.), Ograjensek (13.), Sabolic (17.)

A távol-keleti együttes korán előnybe került – a magyarok ellen is eredményes – Kim Ki Szung találatával. A szlovénok emberelőnyből egyenlítettek, a gólpasszt a csapatkapitány Anze Kopitar, a Los Angeles Kings kétszeres NHL-bajnok sztárja adta. Majd a harmad közepén már harmadik dél-koreait állították ki, ezt a fórt is kihasználta az európai gárda, amely átvette a vezetést, előnyét pedig egy gyors kontra végén növelni is tudta.

A második húsz percben látványos akció végén egy találatra zárkózott a Koreai Köztársaság. Sőt, a találkozó derekán fordított is: előbb a csapatkapitány Kim Szang Vuk volt eredményes – aki hétfőn kétszer is betalált a magyar válogatott kapujába -, 36 másodperccel később pedig már 4-3-as dél-koreai előnyt mutatott a Barisz Aréna óriáskivetítője, már a negyedik Kim szerzett gólt.

A záró felvonásban sokáig csak koreai kapuvasat láthatott a közönség, aztán a szlovénok az utolsó két percben időkérés után a hálóőrt is lehozták, ezt kihasználva pedig egy üres kapus góllal eldöntötte a mérkőzést a Koreai Köztársaság.

A szlovénokkal pénteken találkozik a magyar válogatott, amely kedden (ma) magyar idő szerint 15.30-tól a fehéroroszokkal meccsel. A torna első két helyezettje játszhat majd a 2020-as, svájci elit vb-n, az utolsó pedig kiesik a divízió I/B-be.

később:

Fehéroroszország-MAGYARORSZÁG 15.30

szerdán játsszák:

Kazahsztán-Litvánia 12.30

– MTI –

