Jégkorong divízió I/A-vb – A fehéroroszoktól is kikapott a magyar válogatott

Eredmény, 2. forduló:

Fehéroroszország-Magyarország 3-1 (1-0, 1-0, 1-1)

gól: Feoktyisztov (5.), Liszovec (30.), Platt (46.), illetve Galló (55.)

Korábban 14-szer találkozott a két együttes, s jelentős fehérorosz fölényt mutat az örökmérleg: 11 sikerük és egy döntetlen mellett 2 magyar győzelem született ezeken az összecsapásokon. Igaz, közülük az egyik épp legutóbb, amikor februárban Bledben tartalékos rivális ellen 5-3-ra nyert Jarmo Tolvanen szövetségi kapitány csapata.

Ezúttal az őt megbízottként helyettesítő Majoross Gergely irányította az együttest a tavaly még világelitben szereplő fehéroroszok ellen, akik hétfőn 4-3-ra győzték le a litvánokat, míg a magyarok súlyos, 5-1-es vereséggel indítottak a Koreai köztársaság ellen.

Hétfőn az erős szél ellenére még órákkal a nyitómérkőzés után is nagy számú magyar csoport énekelt, táncolt és vonatozott a többi együttes drukkereivel a Barisz Arénával szemközt kialakított szurkolói zónában. Ezúttal azonban a hideg – a déli órákban havazott a kazah fővárosban – miatt jóval kevesebben hangolódtak itt a találkozóra. A nap folyamán a drukkerek közül néhányan csalódottságukat fejezték ki az MTI tudósítójának, ám mint mondták: bíznak benne, hogy a játékosok kipihenik magukat, s egy összeszedett csapatért szoríthatnak a lelátóról.

A válogatott délelőtt félórás jeges edzéssel készült a találkozóra, amelyen Szirányi Bence jelezte: nem tudja vállalni a játékot, miután egy hétfői ütközés után nem érezte jól magát.

Varga Mihály pénzügyminiszter a helyszínen tekintette meg a mérkőzést, amelyen aktívabban kezdett a magyar csapat, az első percek jobbára a belorusz harmadban teltek, a lelátón pedig még egyértelműbb volt a fölény: a 648 néző jelentős részét kitevő magyar szurkolótábor hangosabb volt, mint a maroknyi fehérorosz. Mégis utóbbiak örülhettek egy támadás végén: az ezúttal kezdő Vay Ádám lepkés kesztyűjéről kipattant a korong egy távoli lövés után, az üresen érkező – s a litvánok ellen is betaláló – Nyikita Feoktyisztovnak pedig nem volt nehéz dolga. A harmad közepén érkezett az első kiállítás, a fórral azonban nem tudott élni a magyar együttes, a szünetig pedig egyik fél sem alakított ki nagy helyzetet – a kapura lövési arány 9-6 volt a magyar válogatott javára.

A második húsz perc elejét is megnyomta Majoross Gergely együttese, ezúttal veszélyesebb lehetőségeket is alakított ki, ám az egyenlítés váratott magára. A találkozó felénél pedig egy nagy kavarodás után Jevgenyij Liszovec távoli lövése talált utat Vay kapujába. A nézőtérről felharsant a “mindent bele”, ám a kapott gól miatt visszafogottabban játszott a magyar válogatott. Bár a harmad utolsó két percét létszámfölényben töltötte a nemzeti csapat, ezúttal sem talált be.

A záró felvonásban másfél percre kettős emberelőnybe került, s élt is a lehetőséggel Fehéroroszország: Geoff Platt találata eldöntötte a találkozót. A hajrában igyekezett megszerezni a becsületgólt a magyar csapat, s ez sikerült is: öt perccel a dudaszó előtt emberelőnyben Galló Vilmos közelről talált be. Az utolsó két percre fordulva Majoross időt kért, Vay pedig lejött, így hat mezőnyjátékossal rohamozott a csapat a zárkózásért a közönség “harcoljatok” buzdítása mellett, de újabb gólt nem tudott szerezni.

A magyar válogatott vereségével rendkívül nehéz helyzetből várja a folytatást, amikor szerdai szünnapot követően csütörtökön – magyar idő szerint 8.30-tól – a litván, majd pénteken a szlovén együttessel mérkőzik, s végül a házigazda kazahok ellen zárja a vb-t vasárnap. Az első két helyezett játszhat majd a 2020-as, svájci elit vb-n, az utolsó pedig kiesik a divízió I/B-be.

Korábban:

Koreai Köztársaság-Szlovénia 5-3 (1-3, 3-0, 1-0)

gól: Kim K. Sz. (5.), Kim V. Dzs. (28.), Kim Sz. V. (30.), Kim H. Sz. (31.), Sin Sz. H. (60.), illetve Rodman (9.), Ograjensek (13.), Sabolic (17.)

szerdán játsszák:

Kazahsztán-Litvánia 12.30

Az állás: 1. Koreai Köztársaság 6 pont/2 mérkőzés (10-4), 2. Fehéroroszország 6/2 (7-4), 3. Kazahsztán 3/1, 4. Litvánia 0/1 (3-4), 5. Szlovénia 0/2 (5-8), 6. Magyarország 0/2 (2-8)

