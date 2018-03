Jegesmedvék vs. MAC – Kiharcolták az ötödik meccset a Macik

A hazaiak között már ott volt a második és a harmadik meccsről eltiltott Magosi Bálint, vele növekedtek a diósgyőri esélyek.

A védőmunka dominált

A szurkolók érezték, hogy helyt kell állniuk, erőteljes Hajrá Miskolc! rigmussal biztatták kedvenceiket, és örültek, amikor Somogyit a 4. percben bottal akasztásért kiültették, hogy nyugodjon meg. A fórból lett egy kapuvas, vagyis semmi…

Később egy elhagyott sisakot rugdostak ide-oda, majd a büntetőpadra szórták. Az egyéni megoldások domináltak, páran nekiindultak az egész védelemnek és produkciójukat jól adták elő. Adorjánnak több munkája akadt, mint Bálizsnak, de egyszer sem hunyta be a szemét. A 11. percben Kiss-Rusk is élvezhette a kikapcsolódás adta örömöket, mert a botját használta szabálytalanul. A 14. percben gyenge kivitelű dulakodás végén mutattak rá Cunninghamra, és küldték le pihenni. Vas erőteljes célzását megfogta a fővárosi portás, több nem jött ki az ügyből. Klasszikus értelemben vett gólhelyzet szinte nem akadt, a lövések száma (5-7) is elmaradt a szokásostól, így az „ökölvívóbírók” egyik csapatot sem hozhatták ki szakaszgyőztesnek.

Egymás után

Az első szünetben Jarmo Tolvanen szövetségi kapitánytól kezdve Bódog Tamás diósgyőri labdarúgó vezetőedzőig fejtették ki véleményüket. Előbbi jelenléte a világbajnokság előtt kötelező volt, utóbbi pedig, már sokadszor, klubhűségét bizonyította. Feszültek voltak a játékosok, a meccset a küzdelem jellemezte, szép elem kevesebb akadt a várttól.

A betörések nem hoztak semmit a konyhára, a 27. percben azonban Magosi szembe találta magát Bálizzsal, a lövése rést tévesztett. Egy perc múlva Adorján hármat védett, de pillanatokkal később már mattot kapott Klempától. A csatár nem tett mást, mint azt, hogy jobbról nagy tempóban lopta a távolságot, majd átadást színlelt és pár méterről a jobb sarokba bombázott (0-1). Gyorsan jött a válasz: a 31. percben Kulmala jobbról, 6 méterről a jobb felső sarokba lőtt (1-1). A hazai emberelőnyből a levegőben lógott a második, de a játékszer végül nem esett be a kapuba. A 36. percben emberhátrányos gólt hoztak össze a piros-fehérek, akik meglódultak és Magosi révén közelről betaláltak (2-1). A kapura lövési arány (16-17) már nagyfokú harci kedvet mutatott és ez sokat számított.

A folytatásban Galanisz nem tudta beváltani nagy szólóját, pedig az ütőjében volt a meccskorong. A 45. percben a villámlábú Bodó két kört is leírt a koronggal, miközben senki nem tudta szerelni. A 46. percben Terbócs nekiment „Adorjánnak”, lőtt, de ekkor megszólalt a vonalbíró sípja: les volt. A portások tesztvizsgáival teltek a percek és az idő múlása a Jegesmacik számára tűnt jobb üzletnek. Az 50. percben salamoni ítélettel páros kiállítás következett és négy a négy ellen majdnem egyenlített a vendégegyüttes. A hajrában a MAC a 2-2-ért harcolt, míg a diósgyőriek a szombati folytatásért mozgósították tartalékaikat. Az utolsó percre emberelőnybe kerültek Magosiék, Majoross Gergely persze lehívta Bálizst, sőt még időt is kért 44 másodperccel a vége előtt. Galanisz üres kapus gólját (3-1) követően öt (!) fővárosi játékost is kiállítottak ilyen-olyan okból, majd a záróra előtt öt a három ellen még Sakaris passzolt a hálóba (4-1).

A két csapat a következő meccset szombaton 19 órától Budapesten játssza, és ott sikerül nyernie a DVTK-nak, akkor Húsvét hétfőn 20 órától Miskolcon folytatódik a csata.

Jegyzőkönyv

DVTK Jegesmedvék – MAC Budapest 4-1 (0-0, 2-1, 2-0)

Miskolc, 1925 néző. V.: Kincses, Soós D. (Kis-Király, Muzsik).

DVTK Jegesmedvék: Adorján – Leppanen, Kiss-Rusk, Magosi 1, Galanisz 1 (1), Miskolczi – Láda B., Rantanen (1), Pavuk (1), Kulmala 1, Sakaris 1 – Vojtkó, Joe, Hajós (1), Vas, Tóth A. – Köllő, Albert T., Ritó, Berta, Tóth G. – Kiss B. (kapus). Vezetőedző: Mikael Tisell.

MAC Budapest: Bálizs – Cunningham, Dudas, Klempa 1, Brown, Dansereau – Pozsgai, Kovács B., Terbócs, Mansson, Somogyi – Garát, Vokla, Bodó, Nagy K., Orban – Majoross B., Molnár D., Tóth Gergely, Tóth R., Keresztury – Arany (kapus). Vezetőedző: Majoross Gergely.

Kiállítások: 8, ill. 18 perc, plusz 10 perc fegyelmi (Brown).

Mikael Tissel: Az első harmad volt a legszorosabb, ekkor jól játszottunk emberelőnyben. A második játékrészre tudtunk feljavulni, ekkor gyorsabbak volta a a lábak, és már igazán jó játékra voltunk képesek. Mára ez volt a célunk, hogy megnyerjük a meccset, szeretnénk ezt szombaton folytatni.

Majoross Gergely: Sajnálatos, hogy a meccs kimenetelét befolyásoló második hazai gól ilyen körülmények között esett. Egy győzelemre voltunk a meccs előtt is, és vagyunk most is a végső sikertől.

Az egyik fél négy győzelméig tartó párharc: 3-1 a MAC Budapest javára.

