Jegesmedvék vs. MAC – Az ötből még négy kellene

A tények ismertek: az egyik fél négy győzelméig tartó párharc keretében a MAC Budapest gárdája 2-0-ra vezet a DVTK Jegesmedvék csapata ellen. A harmadik felvonás kedden 18 óra 30 perckor kezdődik a miskolci jégcsarnokban.

Fordulatot vár

A fővárosiak előnye ellenére is teljesen nyugodt Egri István klubelnök, a helyi hokisport első embere.

– Semmi gond nincs, egyáltalán nem idegeskedem – közölte érdeklődésünkre. – Nem volt szerencsénk, az apróságok a MAC javára döntöttek. Megyünk előre, hol van még a párharc vége, az értékelésre akkor kerítünk sort, ha már az utolsó dudaszó is megszólalt. A csapat elszánt, a fiúk meg akarják nyerni az Erste Ligát és az ezzel járó magyar bajnokságot is. Úgy is fogalmazhatok, hogy innentől kezdve négy meccset nyerünk és kész. A finálé előtt is ez volt a forgatókönyv és most ugyanez a helyzet.

Arra a kérdésre, hogy miként kommentálja azokat a híreket, amelyek már a jövőt érintik, a csapat előre menekülésének útját – a szlovák Extraligát – határozzák meg.

– Ezt az országos szövetség intézi – válaszolta Egri István. – Vagyis nem egyes klubok belügyéről van szó, hanem az egész magyar jégkorongsportról. Ebben az ügyben a nyilatkozás joga is a tisztségviselőké, de ennek még nem jött el az ideje. Most mindenki az Erste Liga fináléjával foglalkozik, ezzel törődik.

Nincs veszve semmi

A játékosok közül Tóth Adriánt, a piros-fehérek harmadik sorának csatárát kértük véleményének megformálására.

– Szombaton este nem örültünk, nem voltunk jó hangulatban, de gyakorlatilag nincs veszve semmi – vette át a szót a támadó, akit többször is csak centiméterek ­választottak el a gólszerzéstől.

– A MAC Budapest nem tett „semmit”, csupán megtartotta ­pályaelőnyét. Viszont nem történt semmi, nem estünk kétségbe, megyünk tovább. A sorozat még hosszú és pillanatnyilag csak addig látunk el, hogy kedden este 2-1-re szépítsük a párharc állását.

Tóth Adriánt szembesítettük azzal is, hogy két összecsapáson kilenc gólt kaptak, ez pedig több, mint sok, mire ezt a választ kaptuk:

– Az tény, hogy erre oda kell figyelnünk. Majd Mikael Tisell vezetőedző a videoelemzésen elmondja, mit és hogyan kell majd csinálnunk. Vagyis a csapat valamennyi játékosára vonatkozó közös dolgot nyilván alaposan meg fogjuk tárgyalni.

Nagy Ádám, a Jegesmacik csapatvezetője arról számolt be, hogy nagy az érdeklődés a mérkőzés iránt, így várhatóan telt ház lesz a jégcsar­nok­ban.

Egy hiányzó van

A DVTK Jegesmedvék csapatának tagjai közül Magosi Bálint eltiltása miatt nem játszhat kedden este. Rajta kívül mindenki a vezetőedző rendelkezésére áll, bár többen is bajlódnak kisebb sérülésekkel.

– Kolodzey Tamás –

Erste Liga döntő menetrend:

2018. március 23., péntek, 19:00, (Budapest, Tüskecsarnok)

19:00 MAC Budapest – DVTK Jegesmedvék 4-2

2018. március 24., szombat, 20:00, (Budapest, Tüskecsarnok)

20:00 MAC Budapest – DVTK Jegesmedvék 5-2

2018. március 27., kedd, 18:30, (Miskolci Jégcsarnok)

18:30 DVTK Jegesmedvék – MAC Budapest

2018. március 28., szerda, 20:00 (Miskolci Jégcsarnok)

20:00 DVTK Jegesmedvék – MAC Budapest

amennyiben szükséges:

2018. március 31., szombat (Budapest, Tüskecsarnok)

MAC Budapest – DVTK Jegesmedvék

2018. április 2., hétfő (Miskolci Jégcsarnok)

DVTK Jegesmedvék – MAC Budapest

2018. április 5., csütörtök (Budapest, Tüskecsarnok)

MAC Budapest – DVTK Jegesmedvék

MAC vs. Jegesmedvék - Ritka: három gólt kapott emberfórban a címvédő Budapest, Miskolc - Az Erste Liga döntőjének második találkozóját is a MAC Budapest gárdája nyerte. A szombat esti találkozót kényszerűségből kihagyta Magosi, a vendégek egyik kulcscsatára, akit a pénteki mérkőzést követően két találkozóra tiltottak el. A hivatalos indoklás úgy szólt, hogy fejre ... Tovább a cikkhez

MAC vs. Jegesmedvék - Az első felvonás utolsó pillanatai voltak meghatározóak Budapest, Miskolc - Pénteken este a fővárosiak nyerték a jégkorong Erste Liga döntőjének nyitómérkőzését. Mindkét gárda háza táján nagy várakozás előzte meg a finálét, a csapatok ennek megfelelően maximális létszámmal, egyaránt huszonkét játékossal vonultak fel. A vendégeket több százan kísérték ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA