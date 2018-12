Jegesmedvék: Magyar derbi a szlovák színtéren

A jégcsarnokban 18 órától láthatják a nézők a DVTK Jegesmedvék – MAC Újbuda találkozót. A piros-fehérek vannak jobb formában, sorozatban hatszor nyertek, igaz a hetedik nem jött össze, hiszen szerdán este „elhasaltak” Trencsényben, de az ötvenhét meccses alapszakaszt természetesen nem lehet hullámvölgyek nélkül végigcsinálni.

Jól ismerjük egymást, a pillanatnyi forma döntheti el a pontok sorsát.” Glen Hanlon

Két fontos hazai

Glen Hanlon, kanadai nemzetiségű vezetőedző először erre a hatvan percre kanyarodott vissza, majd érintette a fővárosiak elleni csatát is:

– Szerdán este sajnos nem tudtunk olyan sebességgel játszani, mint az utóbbi mérkőzéseinken, ez pedig megmutatkozott az eredményen. Elkerülhető gólokat kaptunk, a korongok számunkra szerencsétlenül pattantak, ennek ellenére jól küzdöttünk, volt esélyünk a pontszerzésre. A dudaszó pillanatától kezdve már a két fontos hazai találkozónkra készülünk. Ebben a sorban a MAC az első, jól ismerjük egymást, a pillanatnyi forma döntheti el a pontok sorsát, nagyon remélem, hogy a javunkra.

Nincs megállás

Természetesen szóra bírtuk a csapat kulcsembereit, akik közül ketten álomszép gólt hoztak össze Trencsényben.

– Két egyforma csapat csapott össze, sajnos a helyzetkihasználásunk nem úgy működött, ahogy mostanában – jegyezte meg Galanisz Nikandrosz, a HK Dukla elleni miskolci gólvágó. – A második harmadban akár el is dönthettük volna a magunk javára a meccset, de sajnos nem mentek be a helyze­teink, ilyen azonban van ebben a műfajban is. A hoki viszont azért is érdekes és szép, mert nem lehet megállni, kiengedni, a hét végén újabb két fellépés vár ránk. Ráadásul hazai környezetben, és mindkettőt meg akarjuk nyerni, mert az a célunk, hogy zárkózzunk fel a táblázaton előttünk állókhoz.

Szerdán este Miskolczi Márk volt a Macik asszisztense a Nika becenévre hallgató társának gólja előtt. A csatár is elmondta véleményét lapunknak:

– Hazai környezet előtt mindig nyerni akarunk, ez most sincs másként. Természetesen a MAC ellen extra motiváció is van bennünk, ez most sem lesz másképp. Már szerda estétől ez a meccs volt a téma közöttünk, azóta készültünk belőlük, hangolódtunk rájuk. Mi már nagyon várjuk a pénteket és biztos vagyok benne, hogy sokan kilátogatnak az összecsapásra. Sajnos megszakadt a győzelmi szériánk, de ez nem tört le minket: nehéz meccsen vagyunk túl, Trencsényben a szerencse nem állt mellettünk. Nem volt három gól közöttünk, a bajt az okozta, hogy lélektanilag a lehető legrosszabbkor került a hálónkba a korong, abban hiszünk, hogy a budapestiek ellen minden másképpen lesz.

ÉM-KT

Van mit törleszteni

Hajós Roland „megszámlálhatatlan” alkalommal húzta már magára a miskolciak mezét a MAC Újbuda ellen. Most ezt mondta:

– Úgy kell fogalmaznom, hogy szlovák alapú magyar rangadó vár ránk. Van mit törlesztenünk a MAC-nak, de picit már előre is tekintünk: a pénteki és a vasárnapi hazai mérkőzésünkön is szeretnénk kiszolgálni a közönségünket. Két győzelmet akarunk tenni a velünk szimpatizáló nézők karácsonyfája alá. Szóval jöjjön, aminek jönnie kell!

