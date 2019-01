Jegesmedvék: Kettőt hoztak, egyet hagytak

A Tipsport Liga 45. fordulója keretében a már szinte biztosan az első körös rájátszásba jutó nyitraiak régi ismerősei a miskolciaknak: a két alakulat tavaly a Visegrád Kupa-döntőjét is egymás ellen vívta.

Bucek eszmélt

A 3. percben akadt az első izgalom: a kék vonalról ráküldött korongot Kollár akarta bekotorni, Vaynak azonban szerencséje volt, pont a testét találta el a kapáslövés. Nem sokkal később Somogyi a kígyótérről emelt, a vendégek elugrottak a korong elől, Simbochnak viszont még maradt annyi ideje, hogy eszmélje a korong útját és a kesztyűs kezét felemelve elkapta. A 9. percben Vas a buli után elhozta a játékszert, amely Milamhoz került, a védő észrevette, hogy Pance egyedül maradt, hozzá passzolt, a csatár golf­ütése viszont mellé ment. Ritkán látható gyors volt a játék, a csapatok tagjai szinte átugrották a semleges harmadikat, így a csata valójában a kapuk előtt folyt. A 15. percben a miskolciakat annyira jellemző „pengés” támadás gördült a jégen. Harrison lövőcsel után átadása Loiseau-t találta ziccerben, a kanadai azonban meglepődött, így oda lett a helyzet. A másik ketrecnél Marrison kapáslövése után zárta a szöget Vay. A 18. percben szó szerint összekaparta a nyitraiak vezető gólját a szemfüles Bucek. A háló előtt tekergett a korong, senki nem tudta, hogy hol van, ekkor Bucek eszmélt, és közelről betette (1–0).

Gól nélkül

A 23. percben és utána is a védők nem voltak szívbajosak, ha passzolniuk kellett, ezt a portások előtt is bátran tették, a bajt az okozta, hogy elhagyta őket a veszélyérzetük és sokszor színt tévesztettek. Ilyen szituációkból több gól születhetett volna, de a befejezésekbe mindig hiba csúszott. A színesebb jégkorongot a miskolciak mutatták be, a fizikai fölény pedig a nyitraiak jellemzője volt. A 27. percben előbb Magosi, majd Scheidl kapott kis büntetést, és a négy a négy elleni harc is élvezetesnek bizonyult. Minden korongért harcoltak a játékosok, akik mindent beleadtak a küzdelembe. Amikor pedig valaki hibázott (mint például Somogyi, akitől a kapu előtt elvették a játékszert), akkor a társak siettek a bakizók segítségére. A második szakasz vége felé Szirányinak, M. Slováknak és Galanisznak is ki kellett ülnie, de ebből egyik társaság sem húzott hasznot, így negyven perc után maradt a minimális nyitrai előny.

A 64. percben

Az utolsó húsz percre nagy elánnal ment ki a vendégcsapat, melynek tagjai sokáig a kitörésekre építettek, míg az otthoniak biztonsági hokit adtak elő. A 47. percben Rapac már gólt látott, de figyelmen kívül hagyta az előtte tornyosuló Vayt. A 48. percben Kulmala a bal oldali kapuvasat találta el, majd a hajrára még izgalmasabbá vált a csata. Az 51. percben Szirányi lövése után Pance közelről betalált (1-1), aztán a diósgyőriek második sorának három csatára, Harrison, Loiseau és Magosi felfordulást csinált a nyitrai háló előtt, a korong azonban elakadt a gólvonalnál. Bármelyik oldalra eldőlhetett volna a találkozó a rendes játékidőben, de 1–1 maradt és jött a hosszabbítás. A 64. percben Harrison a jobb oldalon ment el, éles szögből lőtt, Simbochról előre pattant a játékszer, Szirányi ott termett és egy csel után betette (1–2), így 2 pont lett a vendégeké, 1 a hazaiaké.

ÉM-KT

Jegyzőkönyv

HK Nitra – DVTK Jegesmedvék 1-2 (1-0, 0-0, 0-1, 0-1) – hosszabbítás után

Nyitra, 1648 néző. V.: Fridrich, Müllner – Sefcik, Orolin (szlovákok).

HK Nitra: Simboch – Mezei, McCormack, Blackwater, M. Slovák, A. Kollár – Korim, Morrison, Lantosi, Kerbashian, Scheidl – Pupák, Versteeg, Rapác, Bortnák (1), Bucek 1 – Sloboda, Patoprsty, Hrusik, Caládi, Fominykh – Foltán (kapus). Vezetőedző: Antonin Stavjana.

DVTK Jegesmedvék: Vay – Crawford, Kiss D., Kulmala (1), Vas, Pance 1 – Szirányi 1 (1), T. Slovák (1), Magosi, Loiseau, Harrison (1) – Gőz, Milam, Somogyi, Galanisz, Miskolczi – Láda B., Vojtkó – Adorján (kapus). Vezetőedző: Glen Hanlon.

Kiállítások: 4 perc, ill. 6 perc.

Antonin Stavjana: – Már a kezünkben éreztük a 3 pontot, amely kicsúszott a kezünkből. Sokat tettünk a sikerért, de nem volt szerencsénk.

Strenk Hunor, másodedző: – Jól kezdtük a meccset, sok helyzetet teremtettünk az első harmadban, de ezeket nem tudtuk értékesíteni. A folytatásban a nyitraiak nagy nyomás alá helyeztek minket, és sok időt töltöttünk a saját zónánkban. A harmadik játékrész kiegyenlített küzdelmet hozott, ebben sikerült egyenlítenünk. A ráadásban a kapuvas után jött Szirányi remek gólja. A fiúk jól dolgoztak, örömteli látni az a fejlődést, amin keresztülmentek, a liga első mérkőzésén itt még 6-1-es vereséget szenvedtünk.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA