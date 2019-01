Jegesmedvék: Az osztrák és a szlovák hokiligáta Magyar Kupában állítják mérlegre

A Magyar Kupa elődöntője csütörtökön a Fehérvár AV19 otthonába szólítja a DVTK Jegesmedvék hokicsapatát. Két külföldi liga csap össze, hiszen a hazaiak az osztrák alapú EBEL-ben, a vendégek pedig a szlovákok üzemeltette Tipsport Ligában szerepelnek, így a hazai vizeken, az Erste Ligában már évek óta nem találkoztak. Ezért is követi különösen nagy érdeklődés az Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnokban 18 óra 30 perckor kezdődő összecsapást.

A Fehérvár AV19 elsősorban fizikai hokit ad elő, mi pedig ennek technikásabb formáját igyekszünk bemutatni.” Nagy Ádám

Eltérő stílusban

– A döntőbe jutás a célunk, mi más lenne? – kezdte Nagy Ádám, a piros-fehérek általános igazgatója, majd hozzátette: – Ehhez „ebeles” ellenfelet kell verni. Nagyon kíváncsiak vagyunk az összecsapásra már csak azért is, mert a csapatok régen játszottak már egymás ellen. A fehérváriak után mi is elhagytuk a hazai küzdőteret, az itthonitól erősebb bajnokságban játszunk, az alakulatok pedig eltérő stílust képviselnek. Az AV19 elsősorban fizikai hokit ad elő, mi pedig ennek technikásabb formáját igyekszünk előadni.

Arra a kérdésre, hogy mi az oka a heti sűrítésnek, a diósgyőriek második embere így felelt:

– A Magyar Kupa kiírása eleve alkalmazkodott az EBEL-hez és a Tipsport Ligához is. Már szeptemberben döntés született erről az időpontról. Az tény, hogy a hazaiak kedden is játszottak, mi pedig csütörtök után pénteken és vasárnap leszünk jégen, szerencsére hazai környezetben fogadjuk a Gyetvát és a Liptószentmiklóst, így utaznunk nem kell majd. Székesfehérvárra is csak a meccs napján kelünk útra, semmi nem indokolja az előző napi karikázást, hiszen a dunántúli városig végig sztráda vezet, így bő három óra elegendő a megérkezésig. Tudom, hogy sok szurkolónk is jelen lesz, a biztatást előre is köszönjük.

A sérültekről

A miskolciak december 31-én és január 2-án edzettek, a január 1-ét kihagyták, az idei év első napjára szünetet kaptak. A keret tagjai közül Láda B. sérült, szereplése kérdéses. Vojtkó beteg volt, valószínűleg kihagyja a találkozót, Vay – akit hátsérülés akadályozott – minden bizonnyal ott lesz társai között. Szólni kell még Vasról, akit Zólyomban a palánkra „kentek”, vállsérülést szenvedett, állapota azonban nem súlyos, Glen Hanlon vezetőedző számít rá Székesfehérvárott.

A kupa krónikájához tartozik még, hogy a másik ágon a Ferencváros és a MAC Újbuda gárdája mérkőzik a fináléért.

Kolodzey Tamás

A Fehérvár AV19-ről

Az EBEL-t pillanatnyilag a Vienna Capitals együttese 68 ponttal vezeti. A Fehérvár AV19 kedden éppen Bécsben járt és 4–2-re veszített. A magyar alakulat 52 egységgel pillanatnyilag hetedik. Harmincnégy mérkőzéséből tizenhármat megnyert, és ugyanennyit elveszített. Ráadásos sikere öt, veresége pedig három volt eddig.

Játékosszavak: Szirányi Bence

„Biztos, hogy jó meccsnek nézünk elébe – mondta lapunknak Szirányi Bence, a Macik válogatott védője. – A Fehérvár nagyon jó formában van december eleje óta és biztos keményen fog harcolni a döntőbe jutásért, csakúgy, mint mi. Teljesen bizonyos, hogy jó hangulatot fognak teremteni mind a hazai, mind a vendégszurkolók. Személy szerint nagyon várom már, hogy csütörtök késő délután bedobják a korongot.”

