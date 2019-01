Jegesmedvék: A harmadikban kerekedtek felül

A szlovák élvonalbeli hokiligában vasárnap a Tüskecsarnokban lépett fel a miskolci gárda, amely előrébb áll a táblázaton, mint a fővárosiak. Különböző okok miatt továbbra is voltak hiányzók a népkertieknél, így ismét csak három teljes sorral tudtak felállni a MAC-cal szemben.

Gól nélkül

Az első harmad elején Bálizsnak kellett kétszer közbeavatkoznia, majd két és fél perc után Vaynak is. Kiegyenlített volt a mérkőzés, Magosinak, illetve Bodónak adódott lehetősége a másik kapuja előtt, de a portások jól mozogtak. Galaniszé volt az első kis büntetés, de a piros-fehérek jól söprögettek a saját harmadukban. A kapuk előterét határozottan védekezték le a csapatok, a házigazda a negyedik sorát is bevetette, hogy a többiek tartalékolni tudjanak az energiával. Odnoga kétpercese jelentett esélyt a vendégeknek,de Loiseau butasága miatt szinte azonnal kiegyenlítődött a létszám. Bodót Gőz fautolta, így 4 a 3 ellen folytatták a felek, majd 5 a 3-ban, és 5 a 4-ben. A kékek kísérleteztek, de maradt a 0-0. Negrin is mehetett lehiggadni a büntetőpadra, csak egy Magosi-lövésig jutottak a Macik. Idő még volt, ugyanakkor a védőmunka és a kapusteljesítmény nem hagyott ki továbbra sem, így maradt a ,,zéró”.

A második menet kezdetén Vay nézett maga mögé, de nem csúszott túl rajta a pakk. A mezőnyben jól el voltak a csapatok, miközben Pápa volt szabálytalan, a kékek fagyasztották a korongot a büntetésük első felében. A másodikban sem tudott nyomást gyakorolni a DVTK, sőt, még gólt is kaphatott volna fórban. Somogyi tűnt fel Bálizs kapuja előtt, aztán ismét volt Jegesmedvék helyzet. Élénkebb volt a meccs, mint korábban, ám 30 perc után is nulla-nulla volt az eredmény. Kevés ,,jeles” esemény zajlott a jégen, a nézők majdhogynem unatkoztak. Az eladott korongok is belejátszottak abba, hogy nagy helyzetek nem alakultak ki, aztán a megiramodó Magosit Pozsgai két percet érően szerelte. Hátrányban is aktívabb volt a MAC, játékszert szereztek, a pirosak eljátszották ezt a sanszukat is.

A harmadik harmadban bekezdtek a vendégek, majd Klempa talált kapuvasat. Szerette volna mindkét alakulat a maga javára megszerezni a 3 pontot, a 46. percben Magosi kapott pakkot a MAC kapuja előtt, szépen ráfordult, és be is lőtte a játékszert a budapesti hálóba (0-1). Úgy nézett ki, hogy élénk lesz a hátralévő időszak, mozgalmasabb, mint az ezt megelőző két felvonás. Videózás miatt állt a meccs, Bálizs korcsolyája hol ért hozzá a koronghoz, a budapestiek szempontjából éppen jó helyen, nem a gólvonalon túl. A 49. percben Vas elé csorgott a korong, aki éppen szemből szépen kihasználta a ziccert (0-2). Kényszerhelyzetbe került a fővárosi gárda, Dudásék lőttek, amikor csak tehették, de éppen ő szedett be büntetést. Ez el is döntött mindent (hiába jött le Bálizs),a Macikét lett a 3 pont.

ÉM-MI

Jegyzőkönyv

MAC Újbuda – DVTK Jegesmedvék 0-2 (0-0, 0-0, 0-2)

Budapest, 1100 néző. V.: Stano, Novák – Kacej, Vyleta (szlovákok).

MAC Újbuda: Bálizs – Pozsgai, Macaulay, Orban, Langkow, Bodó – Negrin, Dudás,Klempa, Brown, Dansereau – Garay, Burt, Odnoga, Nagy, Terbócs – Pápa, Majoross B., Szigeti. Vezetőedző: Majoross Gergely.

DVTK Jegesmedvék: Vay – Crawford, Kiss, Pance, Vas 1, Kulmala (1) – Szirányi, Láda, Harrison (1), Loiseau (1), Magosi 1 – Gőz,Milam, Miskolczi, Galanisz, Somogyi – Vojtkó. Vezetőedző: Glen Hanlon.

Kiállítások: 10 perc, ill. 6 perc.

Majoross Gergely: – Lőtt gól nélkül nem lehet meccset nyerni a jégkorongban sem.

Strenk Hunor másodedző: – Az első két harmad elég passzív volt, csapkodó volt a játék, lassúan játszottunk. A harmadik harmadra azonban úgy mentünk ki, hogy szeretnénk nyerni, egy kicsit felpörgettük a játékunk, ahogyan a MAC is.

