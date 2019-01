Jazz-zenével köszöntik az új esztendőt Miskolcon

Hangszeres zenetanárok és előadóművészek a tagjai a Miskolc Big Bandnek (MBB), művészeti vezetőjük Sándor Ferenc. A Miskolc Big Band azzal a céllal jött létre, hogy a jazz nagyzenekari együttes lényeges jegyeit, ritmikai és harmóniai gazdagságát megtartva, olyan kidolgozott produkciókat alkosson, mint a komolyzenei együttesek.

A zenekar műsorát saját szerzemények, komolyzenei átdolgozások, filmzenék, világhírű, ám Big Banddel ritkán játszott jazz darabok alkotják. Big Band hangzásukban fúvós- és szimfonikus zenekari elemek is fellelhetőek, emellett műsoruk hangszerelése kimondottan ennek az együttesnek készült.

A műfaj szerelmeseinek

A zenekart Új évi Jazz Koncert címmel január 13-án, vasárnap, 18 órától hallgathatják meg az érdeklődők, a koncertnek a Görömbölyi Művelődési Ház ad otthont. A repertoárban Sándor Ferenc 2014-2018 között írt szerzeményei, valamint több filmzenei szemelvény is hallható lesz. Ősbemutató is lesz egyben a koncert, hiszen Nicolas Beaupertuist „NEF” című művét is eljátssza a zenekar. A szerző francia nemzetiségű, jelenleg Svájcban élő szaxofonművész és zeneszerző.

Vendége is lesz az újévi estnek, egy jazz-zongorista, az Észak-Afrikából származó Ahmed Buozid, aki jelenleg a Miskolci Egyetem doktori iskolájában tevékenykedik.

A tizennégy fős, 2014 óta működő MBB első, alakuló próbája 2014 decemberében volt, a következő év januárjában kapták meg az engedélyt a várostól, hogy használhassák a Miskolc Big Band nevet. Miskolcon, az Operafesztiválon, illetve a Prima díjátadó gálán hallhatja őket a hazai közönség rendszeresen, 2016-ban Csehországban, egy nemzetközi big band zenei versenyen a zenekarvezető hangszereléséért is kapott már díjat, de ugyanitt – ahol huszonhárom big band versenyzett – megkapták az „abszolút győztes” díjat is.

Arany minősítéssel

A budapesti Big Band Találkozó & Fesztiválon 2015-től minden évben hallhatja őket a közönség. Amikor először jutottak el oda, „A” kategóriában egyedül ők nyerték el – magyar együttesek közül – a „kiemelt arany minősítést”. Ennek következtében jutottak ki Csehországba is. 2016-ban ők adhatták a fesztivál záró koncertjét – ami versenyen kívüli fellépés volt. 2017-ben, tizenkét zenekar vett részt a találkozó versenyprogramjában, itt ismét sikerült elnyerniük a „kiemelt arany minősítést”, immár másodszor.

A zenekar tagjai

Lead trombita – Hegedűs Dániel (a Zeneművészeti Egyetem diákja)

Trombita – Solymosi Árpád, trombitatanár, kamaraművész (végzettsége: Zeneművészeti Egyetem)

Trombita és szárnykürt – Kiss Sándor (végzettsége: Zeneművészeti Egyetem)

Harsona – Virág Csaba, harsonatanár, kamaraművész (végzettsége: Zeneművészeti Egyetem)

Basszusharsona – Stók Pál harsonatanár, kamaraművész (végzettsége: Zeneművészeti Egyetem)

Alt szaxofon – Ésik Arnold, (végzettsége: Zeneművészeti Konzervatórium jazz tanszak), a 2006-os országos jazz verseny, 3. helyezettje

Tenor szaxofon, klarinét – Madaras Attila (végzettsége: Zeneművészeti Főiskola)

Bariton szaxofon – Péti Sára (végzettsége: Zeneművészeti Egyetem)

Szaxofonok, klarinét, vezénylés, hangszerelés, zeneszerzés – Sándor Ferenc (végzettsége: Zeneművészeti Egyetem)

Szaxofon, klarinét – Nicolas Beaupertuis: szaxofon és klarinétművész, zenetanár

Zongora – Ahmed Bousid: zeneszerző, zongorista

Gitár – Szőnyi Zoltán: zeneszerző, rock gitár előadóművész, zenei médium

Basszusgitár – Fukk Attila: jazz és rock előadóművész

Dobszerelés – Tóth Tamás: rock és jazz előadóművész, tanár

Ütőhangszerek, dobszerelés – Nagy Krisztofer (a Zenekonzervatórium diákja)

