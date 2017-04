Játszóteret szeretnének Györgytarlón

Szeretnénk pályázni az óvoda udvarára egy kisebb játszótérre.” Oláh István

Beindult a program

– Nálunk is beindult az idei közfoglalkoztatási program – mondja Oláh István, Györgytarló polgármestere. – Három programot működtetünk. Az egyik a belvízelvezetés, a második a közúthálózat felújítása, a harmadik pedig a helyi sajátosság. Ez utóbbi keretén belül egy kis piacteret alakítunk ki a polgármesteri hivatal mögötti területen, ahol kis elárusító helyeket is kialakítunk. Mostanában pedig a házasságkötő teremben folyik 16 résztvevővel egy burkolótanfolyam.

A mezőgazdasági programba idén sem vágtak bele.

– Nincsenek nagy földterületeink – mondja Oláh István. – Ami van, az egyrészt messze van és nem tudnánk őriztetni, másrészt meg nem is túl jó minőségű föld, ilyenkor még belvizes. Ezért erre idén sem pályáztunk, nem láttuk értelmét. Az útfelújításnak annál inkább. A belterületi utak is felújításra szorulnak. Van aszfaltvágónk, kishengerünk, a kisebb kátyúkat gond nélkül ki tudjuk javítani. A padkákat is folyamatosan javítjuk zúzalékkal. Vannak felújítási terveink, szeretnénk pályázni a konyha felújítására, amely megérett már a berendezések cseréjére és az orvosi rendelő hőszigetelését is meg kellene oldani a nyílászárók cseréjével együtt. Ezen felül szeretnénk pályázni az óvoda udvarára egy kisebb játszótérre.

Kevesen vannak

Iskolája és óvodája is van Györgytarlónak.

– Az iskolában hetven gyerek van. Öt éve ez a szám még kilencven volt. Az óvodába huszonhárom gyerek jár, pár éve ez a szám mégy negyvenhárom volt. A falu lélekszáma jelenleg 620, de hétköznapokon azt szoktam néha mondani, hatszázhúszan vagyunk györgytarlóiak, de a faluban reggelente csak ötszázhúszan ébredünk, a többiek valahol máshol dolgoznak, csak a hétvégeken jönnek haza, akkor teljes a létszámunk. Ennek a régiónak nincs igazán megtartó ereje, hiányoznak a munkahelyek, aki teheti, elmegy. Nincsenek igazán fiataljaink sem. Azért nincs már évek óta focicsapatunk, mert a bajnokságban ificsapatot is kell működtetni, és Györgytarlón nincs egy focicsapatnyi fiatal, máshonnan pedig nem akarunk hozni ifistákat. Talán a következő bajnokságban el tudunk indulni, mert állítólag a legalacsonyabb osztályban nem ragaszkodnak az ificsapat szerepeltetéséhez – mondja Oláh István.

