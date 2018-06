Játszani is engedik őket Tállyán

Vannak olyan tárgyak, eszközök, programok, amelyekkel élete során a legtöbb gyerek találkozik és használ. Ha ez a felhasználás megmarad a játék, az ismerkedés szintjén, akkor a legózás és az internetezés is többet használ, mint amennyit árt. Az internet ma már a megismerés, a tanulási folyamat része, és jelenleg a legózás is az a tállyai Zempléni Árpád Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában.

Játékos oktatás

– Vannak olyan jelenségek, amelyeket nem tudunk kiiktatni az életünkből, miért ne fordítsuk akkor ezeket is a magunk hasznára? – ezzel fogad Ujjné Muhi Melinda, a tállyai iskola igazgatója. – A legózás önmagában is fejleszti a gyerekek mozgáskoordinációját, használja a képzeletüket, hat a kreativitásukra. Éppen ezért léptünk be abba a programba, amely a legózást a matematika-, az informatika- és még a magyarórán is hasznosítja.

A felismerés több mint egyszerű.

– A legódarabkákon lévő tüskéket összeszámolva játékosan tanulnak meg a gyerekeink összeadni, kivonni, ismerkedni az alapműveletekkel – mondja Ujjné Muhi Melinda. – Az informatika oktatására is megvan a legónak a módszertana, ennek során egyszerű programokat írnak a gyerekek a modulok segítségével. A magyar oktatásában pedig úgy használjuk a legózást, hogy a gyerekek különböző meséket találnak ki és játszanak el legófigurákkal, vagy a figurákból összeállítanak egy jelenetet és ahhoz írnak történeteket.

Mindez természetesen semmit sem ér demonstráció nélkül. Két hetedikes, Hollókői Zsombor és Kiss Lőrinc mutatja meg, gyakorlatban hogy működik a programozás.

Bemutató

– Először megépítjük a makettet – magyarázza Zsombor. – Van, amikor Sallai Anett, a tanárnőnk mutatja meg a laptopon a makettet, és azt építjük meg, de van, amikor mi találjuk ki. Ezt a szélmalmot mi építettük saját elképzelésünk alapján. Utána a panelekből megírjuk a programot, rakunk hozzá képeket, hangeffekteket, végül a laptopot és a makettet összekötjük, és kipróbáljuk, sikerült-e azt megalkotni, amit elterveztünk.

Amíg Zsombor finomhangolja a programot, addig Lőrinc elmondja, a múltkor egy autómakettet építettek, és azt programozták be úgy, hogy bizonyos jelekre az autó megálljon. Zsombor végül elindítja a programot, a szélmalom lapátkerekei mozgásba lendülnek, a malom néha színt vált. Elégedett mosollyal nyugtázzák: ezúttal is jól dolgoztak.

BG

VISSZA A KEZDŐOLDALRA