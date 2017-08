Játékvezetői tragédia Borsodban – Ha hallgatnak a vezetők a mentősökre, nem kellett volna meghalnia a hőségben futtatott magyar bírónak

A Borsod Online-on is olvashatták a szörnyű hírt, amit elsőként a focibiro.hu tett közzé, hogy pénteken az országos hőségriadó alatt futottak a borsodi játékvezetők, az extrém melegben pedig egy megye III-as játékvezető rosszul lett és sajnos elhunyt. A rangado.hu-nak sikerült megszólaltatni egy borsodi játékvezetőt, aki több részletet is elárult az esettel kapcsolatban.

– Mindenkit nagyon megdöbbentett az eset, én személy szerint nagyon jó kapcsolatot ápoltam az 54 éves Komlósi Lajossal. Több kollégát – köztük engem is – nagyon feldühített az, hogy ilyen körülmények között kellett futnunk. Már a tragédia előtt is jelezték néhányan futás közben, hogy rosszul érzik magukat, a fizikai teszt azonban ugyanúgy folytatódott – mesélte felháborodva a borsodi játékvezető a Rangadónak.

– A jelenlévő megyei vezetők csak annyit hajtogattak, hogy

a mérkőzésen is ugyanilyen meleg lesz”.

– Tudomásom szerint reggel a felmérés előtt a mentősök nyomatékosan felhívták a megyei vezetők figyelmét, hogy extrém meleg várható és nem ajánlják, hogy ebben az időpontban – 10 óra utántól – fizikai terhelést végezzenek, ezt azonban semmibe vették a vezetők. Az egész médiában az folyik a csapból, hogy szinte ne is menjen ki az ember a házból ilyen időben, nekünk pedig ebben az embertelen melegségben kellett teljesíteni.

A rangado.hu-nak nyilatkozó játékvezető azt is elmondta, hogy két mentős is tartózkodott a helyszínen, akik játékvezetők is egyben, valamint egy defibrillátor is rendelkezésre állt. Zárásként hozzátette, hogy délután 16 órakor kellett volna elkezdődnie az edzőtábor megnyitójának, de 18.30-kor ez még nem történt meg, senki nem mond semmit, a vezetők hallgatnak és elzárkóztak a rájuk váró játékvezetők elől.

Az MLSZ vizsgálatot indít

„A Magyar Labdarúgó-szövetség megdöbbenve értesült a pénteken Miskolcon elhunyt, 54 éves amatőr játékvezető, Komlósi Lajos halálának híréről. A szövetség a labdarúgó-közösség nevében együttérzését és részvétét fejezi ki a sportember családjának, barátainak és kollégáinak.

Az MLSZ a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság tájékoztatását kéri a tragikus haláleset körülményeinek tisztázása érdekében” – fogalmaz a Magyar Labdarúgó-szövetség közleménye.

Forrás: rangado.hu.

