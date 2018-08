Játékos makikölykök születtek Miskolcon

Bár az elmúlt években megszoktuk, hogy már tavasszal világra jöttek a kölykök, idén hosszúra nyúlt a várakozás, csak júliusban születtek meg. Amiben nincs semmi különös, hiszen a szabad természetben akár még szeptemberben is születnek makik.

Gizi, a gyűrűsfarkú maki nőstény rutinos anyának tekinthető, hiszen korábban már hét utódot felnevelt, akik közül ketten jelenleg is a Miskolci Állatkertben élnek. Így a most világra jött kölykök születése és nevelése gond nélkül zajlik. Az utódok életük első napjait folyamatosan anyjuk hasán kapaszkodva töltötték, ám ahogy a tápláló anyatejtől egyre erősebbé váltak, már sokkal inkább anyjuk hátán lovagolva utaznak. Sőt, időnként már elhagyják anyjukat, hogy apjukkal vagy idősebb testvérükkel játszadozzanak, és ez a játékosság jól látható látogatók számára is.



A gyűrűsfarkú maki (Lemur catta) Madagaszkár száraz erdős területein honos. Ahogy az itt élő fajok szinte mindegyike, így ők is veszélyeztetettek, elsősorban az erdőirtások miatt. A természetben akár 15-20 főt is elérő létszámú csapatban élnek. A csapaton belüli nőstények mintegy négy és fél hónapos vemhesség után hozzák világra utódaikat, a legtöbb esetben ikreket. Felnevelkedésüket követően a nőstények általában a szülői csapatban maradnak, míg a hímek elhagyják azt, és új csoportot kell keresniük maguknak. A miskolci állatkertben született makikölykök nemét egyelőre még nem tudták megállapítani gondozóik, viszont jövőbeni sorsuk itt is ettől függ majd.

– Veress Tamás gyűjteményi vezető, Miskolci Állatkert és Kultúrpark –

