Japán ellen a jégkorong-vb jegyében Miskolcon

A magyar gárda vendége barátságos összecsapáson 19 órától Japán lesz. A Jarmo Tolvanen szövetségi kapitány által irányított magyar alakulat a jövő héten Budapesten kezdődő divízió 1/A-s világbajnokság jegyében még háromszor lép jégre. Ma Szlovéniában szerepelnek Magosiék, április 13-án Miskolc a soros, míg április 18-án Budapesten ér véget a ráhangolási időszak.

Különleges élmény

– A hazai pálya különleges élményt tartogat számunkra – mondta Vas János, a DVTK Jegesmedvék csatára. – Az Erste Liga küzdelemsorozata nagyon hosszú volt, és teljesen mindegy, hogy valaki az idősebb vagy a fiatalabb generációhoz tartozik, a fáradalmakat ki kellett pihennie. Az a pár nap, amelyet megkaptunk, személy szerint nekem is jól jött. Most az a dolgunk, hogy meccsről meccsre felpörögjünk, és mire eljön a rajt, újra érjük el a csúcsformánkat, hogy az egyet jelentsen a százszázalékos készültségi szinttel. Engem egészen biztosan feldob a miskolci szereplés, a játékot élvezni fogom a várhatóan nagy számú közönség előtt. A szurkolókat máris megnyugtatom: a soron következő szezonban is a Macik tagja leszek, ugyanis tavaly két esztendőre írtam alá. Ami pedig a divízió 1/A-s vébét illeti: természetesen az a célunk, hogy kiharcoljuk az első vagy a második helyet, ennek jegyében dolgozunk, ha másként tennénk, nem lennénk igazi sportemberek.

Jó állapotban vannak

A magyar válogatott egyik „pályaedzője” az a Majoross Gergely, aki korábban maradandót alkotott a borsodi megyeszékhelyen. Mindent megnyert az akkoriban még sárga-feketékkel, majd ahhoz a MAC Budapesthez távozott, amely most éppen a Macik terhére nyerte meg az Erste Ligát.

– Megítélésem szerint a két hazai élcsapat játékosainak esetében van a legkisebb veszélye annak, hogy leülnek a „gyerekek” – jelentette ki a Mogyi becenévre hallgató szakember. – Az Erste Liga fináléja után pár nap feltöltődési szabadságot kaptak a MAC és a DVTK kerettagjai, míg a szövetségi kapitány háromhetes felkészülést tartott azoknak, akik már korábban kiestek a versenyfutásból. A játékosok jó állapotban vannak, nekünk pedig „egyszerű” a dolgunk: a teszttalálkozókon meg kell találnunk azokat, akik a legtöbbet tudnak segíteni a nemzeti csapatnak. Mit jelent ez szakmai alapon? A működőképes sorok megtalálását, az emberelőnyös egységek kialakítását, a hátrányban leghatékonyabban dolgozó harcosok össze­állítását. Egy világbajnokságnak nem lehet nekimenni két-három sorral, ehhez a sorozathoz négy, egyenlő tudású ötösfogat kell. Biztosak vagyunk önmagunkban: a kapitánnyal az élen stábunk minden tagjának jó a szeme, és ha a megérzéseink sem hagynak cserben bennünket, akkor jók leszünk a vébén. A miskolci csata sokunknak emocionálisan is nagyon fontos, én például mindig hálás leszek az itt eltöltött évekért, amelyek felejthetetlenek voltak.

Majoross Gergelyt szembesítettük a vb-esélyünkkel és ezt a választ kaptuk:

– Az első vagy a második helyezés megszerzéséhez bravúrokra is szükségünk lesz.

– Kolodzey Tamás –

A magyar válogatott kerete

Kapusok: Bálizs Bence (MAC Budapest), Duschek Dávid (Dunaújvárosi Acélbikák), Rajna Miklós (Fehérvár AV19), Vay Ádám (Rapid City, amerikai).

Védők: Garát Zsombor (MAC Budapest), Gőz Balázs (Norfolk Admirals, amerikai), Kiss Dániel (Újpesti TE), Nagy Nilan (Újpesti TE), Pozsagi Tamás (MAC Budapest), Stipsicz Bence (Fehérvár AV19), Szabó Dániel (Fehérvár AV19), Szaller Márk (Fehérvár AV19), Szirányi Bence (Fehérvár AV19), Varga Arnold (Újpesti TE), Wehrs Kevin (HC TWK Innsbruck, osztrák).

Csatárok: Benk András (Újpesti TE), Bodó Christopher (MAC Budapest), Erdély Csanád (Fehérvár AV19), Galanisz Nikandrosz (DVTK Jegesmedvék), Hári János (Fehérvár AV19), Kóger Dániel (Fehérvár AV19), Magosi Bálint (DVTK Jegesmedvék), Nagy Gergő (Quad City, amerikai), Nagy Krisztián (MAC Budapest), Németh Attila (Ferencvárosi TC), Sarauer Andrew (Villach, osztrák), Sárpátki Tamás (Fehérvár AV19), Sebők Balázs (KalPa, finn), Sofron István (Villach, osztrák), Somogyi Balázs (MAC Budapest), Terbócs István (MAC Budapest), Vas János (DVTK Jegesmedvék).

Felkészülési mérkőzések

Április 4. (szerda), Székesfehérvár: Magyarország – Ausztria 4-3 (1-0, 2-1, 0-2, 1-0)

Április 5. (csütörtök), Bécs: Ausztria – Magyarország 1-3 (0-1, 1-2, 0-0)

Április 11. (szerda), Bled: Szlovénia – Magyarország

Április 13. (péntek), Miskolc: Magyarország – Japán

Április 18. (szerda), Budapest: Magyarország – Ukrajna

Jegyinfó

Álló: 1500 forint. Ülő (szektortól függően): 2000–2500 forint.

Jegyértékesítés: jégcsarnok, pénztár. Időpontok: szerda–csütörtök 8.00–15.30, péntek 8.00–13.30.

