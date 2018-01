Januárban is akad még tennivaló a háztájiban

Ez a hónap jó az értékelésre, tervek készítésére, megrendelések leadására. Nézzük át a vetőmag-katalógusok kínálatát, kezdjük el tervezni a vetésforgónak megfelelően az idei vetőmagszükségletünket. Készítsünk ültetési tervet.

Javítsunk, élezzünk

A kerti karbantartási munkálatok már megkezdődhetnek. Nézzük át a kerítést. Ha sérült, most javítsuk ki, ne várjunk vele tavaszig, amikor egyébként is összesűrűsödnek a kerti munkák. Erősebb fagyok esetén ellenőrizzük, hogy a kerti vízcsapokat megfelelően szigeteltük-e. A szerszámok javításának is itt az ideje. Ne akkor kelljen a kapát, a metszőollót stb. köszörülni, élesíteni, megfenni, amikor már szükségünk van rá. A törött, sérült szerszámnyelek kicserélésének is itt az ideje. A költségek is megoszlanak, hisz a jövő hónapban már elkezdjük vásárolni a vetőmagokat. Nézzük át a permetezőt, hogy mikor használnunk kell, ne legyen okunk a bosszúságra. Az általános permetezőszerek beszerzésének is most van itt az ideje. Amikor odakint tombol a vihar és esik a hó, van időnk a szakirodalmat átolvasni. Egy jó könyv vagy folyóirat vásárlása már akkor megtérül, ha tanácsokat találunk arra vonatkozóan, hogyan növeljük a hozamot, illetve mi módon tudjuk megőrizni növényeink egészségét.

Ha fagymentes az idő, elkezdhetjük a díszcserjék ritkítását, a túl sűrűn álló hajtásokat a talaj szintje fölött vágjuk le. A lomblevelű sövényeket, amelyek túl magassá nőttek, az idős fás részekig vágjuk vissza (ifjítás). Az idősebb fákról fűrészeljük le az elhalt, beteg, korhadt ágakat. A cserjéket, fákat földlabdával együtt átültethetjük, ha fagymentes az idő.

Nézzük át a kardvirág, dália és gumós begónia gumóit, illetve hagymagumóit, hogy az esetleges veszteségeket elkerüljük. A betegnek tűnőket azonnal vegyük ki és semmisítsük meg, mielőtt a rothadás átterjed az egészséges gumókra is. A cserepes metélőhagymát állítsuk az ablak közelébe, és kezdjük el öntözni, hogy friss, új hajtásokat hozzon. Kis vetőládába szórjunk zsázsát vagy más, csírázásra előkészített magokat.

Ellenőrizzük a tárolókat (alma, burgonya stb.) és a romlásnak indulókat távolítsuk el, mielőtt a többi is megbetegszik. Ha enyhe az idő, szellőztessük a pincét.

Oltóvessző

Ha oltani szeretnénk, a szükséges oltóágakat fagymentes időben vágjuk le. Az oltóágak tárolására olyan helyet válasszunk, amelyet télen nem ér a nap. Hosszúságuknak kb. egyharmadáig ássuk be őket a földbe. Esetleg a hűtőben tárolhatjuk, egy nyirkos újságpapírba és műanyag zacskóba betekerve. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy kellően nyirkos maradjon. A kiszáradt oltóvesszőknek nem vesszük hasznát. Az átoltásra szánt gyümölcsfákat már most készítsük elő – végezzük el a korona visszametszését.

Boldogasszony hava

Nevét Janusról kapta, aki a kapuk és átjárók istene volt az ókori római mitológiában. A népi kalendárium szerint január neve Boldogasszony hava. A január és a február volt az utolsó két hónap, amit utólag hozzáadtak a római naptárhoz, mivel az ókori rómaiaknál ez a téli időszak eredetileg nem kapott hónapot. Bár egy ideig még március volt az év első hónapja, hamarosan a január vette át ezt a helyet.

