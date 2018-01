James Francót öt nő vádolta meg helytelen szexuális viselkedéssel

Franco, aki a vasárnap esti Gloned Globe-gálán a legjobb színész díját kapta a The Disaster Artist című filmjéért, amelyet ő is rendezett, már a ceremónia alatt össztűz alá került a Twitteren, számos nő állította bejegyzésében, hogy a szexuális zaklatások áldozatainak felkarolására létrejött Time’s Up! (Lejárt az idő!)-mozgalmat támogató Franco maga is többször viselkedett megengedhetetlen módon a nőkkel.

Az újságban közölt riportban a Franco által alapított, és tavaly bezárt Studio4 filmiskola több egykori diákja is beszámolt rossz tapasztalatairól a színésszel kapcsolatban. Egyikük, Sarah Tither-Kaplan elmesélte, hogy egy három éve forgatott szexjelenetben, amelyet Franco rendezett, a színész eltávolította a jelenetben szereplő nők melléről a műanyag védőborítót, miközben egy szexuális aktust játszottak el. És mikor egy kolléganője nem volt hajlandó arra, hogy félmeztelenül táncoljon egy forgatókönyvben nem szereplő jelenetben, Franco kirúgta őt a forgatásról – ismertette a The Hollywood Reporter.

Tither-Kaplan elmondta: “a hatalommal való visszaélést érezte, azt, hogy kihasználják a nem celeb nőket, és azt éreztették velük, hogy bármikor lecserélhetők”.

Egy másik színésznő, Violet Paley felidézte, hogy már kölcsönös megegyezéssel együtt jártak Francóval, amikor a színész egy alkalommal orális szexre kényszerítette a kocsijában. Mint mondta, megtette, amit Franco kívánt, mert nem akarta, hogy megutálja őt a színész, és viszonyuk is folytatódott, de az autóban történtek számára egészen más értelműek voltak.

A Los Angeles Times Franco két további diákját is megszólaltatta, akik arról beszéltek, hogy “megalázó” forgatáson vettek részt egy sztriptízbárban. “Nem gondolom, hogy eleve rossz szándékai voltak, de rossz irányba csúsztak a dolgok, és ebben a folyamatban számos embernek okozott sérülést” – mesélte Hilary Dusome. Natalie Chmiel pedig azt nyilatkozta, hogy Franco “láthatóan feldühödött”, amikor a nők megtagadták, hogy lemeztelenítsék felsőtestüket.

A lap tucatnyi egykori diákot keresett meg a Studio4 egykori hallgatói közül. Sokuknak jó emlékei voltak, ám mások azt mesélték: Franco elhitette a diákokkal, hogy esetleg szerepet kaphatnak valamelyik filmjében, amelyet a Rabbit Bandini Productions produkciós cége készít, ha hajlandóak szexjelenetre vagy arra, hogy levegyék az ingüket.

A produkciós vállalat társtulajdonosa, Vince Jolivette a Timesban hangsúlyozta, hogy “az iskola mindig a szakmaiság követelményeinek megfelelően működött”.

Franco ügyvédje Michael Plonsker vitatta a Los Angeles Timesban a megjelent állításokat.

A színész a Golden Globe-gála után a The Late Night műsorvezetőjének, Stephen Colbertnek elmondta, hogy támogatja a Lejárt az idő! mozgalmat. Közölte ugyanakkor, hogy “ha valamit helyre kell állítani, akkor azt megteszi”.

“Büszke vagyok arra, hogy felelősséget vállalok azért, amit tettem. A Twitteren megjelent dolgok pontatlanok, de teljességgel támogatom az embereket abban, hogy kiálljanak és hangjukat hallathassák, mert sokáig hallgatniuk kellett. Ezért nem akarom elhallgattatni őket semmilyen módon” – fejtegette.

( https://www.hollywoodreporter.com/print/1073910 )

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA