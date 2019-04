Izgalmas húsvét a Diósgyőri várban

A gyerekek kipróbálhatják a csigafuttatót, a teknőhorgászatot, hordóhúzogatót és a középkori kalapdobálót, de nagy sikere van a tojásdíszítésnek, a csuhézásnak és a gyöngyfűzésnek is. A kézműves asztaloknál nyuszit is lehet készíteni, a tojáspatkoló munkája pedig bizonyára mindenkit ámulatba ejt.

A jó hangulatról az Agyagbanda és a Számadó zenekar gondoskodik, az ügyesebbek a táncházba is bekapcsolódhatnak. Vasárnap Pék Dudás Zsuzsi szórakoztatja a közönséget interaktív bemutatóival. Mesél a szagos vizekről, a húsvéti hiedelmekről és népszokásokról is. Hétfőn a Tardi Pávakör feleleveníti a matyó hagyományokat és

dalokat, bemutatják azt is milyen volt régen a locsolkodás.

