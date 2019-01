Izgalmas és küzdelmes pillanatok: így látta a fotós – Bujdos Tibor 2018-as sportfelvételei

Már hagyomány, hogy év elején arra kérjük fotóriportereinket, hogy válogassanak a 2018-as képeik közül, s visszatekintésképp mutassák meg, merre jártak, s melyek voltak azok a pillanatképek, amelyeket ők is szívesen visszanéznek. Ez alkalommal sportfotóikból (is) kértünk ízelítőt, eddig Ádám János, Kozma István és Vajda János összeállítását láthatták, most Bujdos Tibor 2018-as, kedvenc sportfotóit tekinthetik meg olvasóink.

Tibor a sportfotóin is az érzelmekre koncentrál. Miközben nézzük, belefeledkezünk az arckifejezésekbe, a küzdés, az öröm pillanataiba, felfedezzük a mozdulat szépségét. Tudósít a győzelemről, a vereségről. Belepillanthatunk a foci, az atlétika, a triatlon, a jégkorong, az asztalitenisz egyedi, vonzó világába.

ÉM

