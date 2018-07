Ízek kavalkádja az ostya ünnepén Borsodnádasdon

Hagyományos, jól bevált ízek és számos újítás is jellemezte az idei Molnárkalács Fesztivált, amelyet a jól bevált helyszínen, a város központjában tartottak meg.

Generációkon át

Az esemény során nem kevesebb mint tizenhat sátorban sütötték a település védjegyévé vált finomságot, akarva-akaratlanul jó szellemű verseny alakult ki a csapatok között. A látogatók kegyeiért harcoltak, a nap során mindenki ingyenesen kóstolhatta a molnárkalácsot. Meg sok egyéb mást is, a jó hangulatra ezúttal sem lehetett panasz.

Sokan érdeklődtek a hagyományok iránt is: Sági Tibor alpolgármester-helytörténész egy külön kiállítás keretében ismertette a régi tradíciókat, és a lemezgyár virágzása idején készült vasakat is meg lehetett tekintetni.

– A fiamnak megvan az ükapjának, a dédapjának és a nagyapjának is a sütővasa, de már a lányának is készített egyet – mondta az egyik tűzhely mögött Vass Beáta, aki szorgosan serénykedett, megállás nélkül készítette a molnárkalácsot. Ebből is látszik, hogy generációkon át­ívelő története van az édes ostyának. Ilyenkor egészen más a hangulat, mintha otthon állnánk a vas mögött. Beszélgetünk, mulatunk, invitáljuk a vendégeket, néha egy-egy darabot oda is égetünk, de nagyon szeretjük a fesztivált.

Vass Beáta hozzátette: a nádasdi delegációval számos helyen jártak az elmúlt években, a rendezvényeken a termék mellett igyekeztek bemutatni a várost is. A molnárkaláccsal kapcsolatban igazi áttörést jelentett, amikor 2012-ben felkerült a Szellemi Kulturális Örökség jegyzékére, innentől kezdve még nagyobb figyelem irányult Borsodnádasd felé.

Hosszú folyamat

– Nagy utat jártunk be a molnárkaláccsal – erősítette meg Kormos Krisztián polgármester, miközben a vendégekkel beszélgetett, illetve a Hivatalból Sütünk sátorban a tűzhely mögött állt. – Amikor a hagyomány felélesztése mellett döntöttünk, akkor nem gondoltuk, hogy egy évtized után idáig jutunk. Sikerült elérni, hogy a nádasdiak ismét a magukénak érzik, a közös programok és a napi étkezés során mindig előkerül a molnárkalács. Komoly mérföldkőnek számított az is, amikor megnyitottuk a sütőüzemünket, ami bárki számára elérhetővé tette a hétköznapi fogyasztást is. A jövőben is azon dolgozunk, hogy a molnárkalács hagyományát erősítsük, a város brandjévé váljon, hiszen nagyon fontos, hogy a régi gyári időszakot követően egy új arculatot teremtsünk Borsodnádasdnak. Erre pedig a finom édesség egyértelműen alkalmas.

Az idei Molnárkalács Fesztiválon a kedvelt, jól bevált fahéjas és vaníliás íz mellett rengeteg újítással találkozhatott a látogató. Levendulás, citromos, mézes, mákos, de még unikumos ostyát is sütöttek. A színpadon pedig egymást váltották a fellépők: a délután első részében helyi és környékbeli csoportok léptek fel, sztárvendégként pedig az Irigy Hónaljmirigy és a Balkán Fanatik is fellépett a borsodnádasdi Molnárkalács Fesztiválon.

ME

