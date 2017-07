IV. Mezőzombori Csülökfesztivál – Tatárok étke csülökkel

Káposztásan, babosan, borosan, füstölten, sülten, főtten, pörköltben, és persze pékné módra készültek a csülkök hétvégén Mezőzomboron. Immár negyedik alkalommal rendezték meg a településen a Csülökfesztivált, aminek a főzőversenyére több mint húsz csapat nevezett be. Nem csak mezőzomboriak indultak, a közeli Szerencsről és a környékbeli településekről is érkeztek amatőr szakácsok, de a tavalyi, békéscsabai Csülökparádé győztesei, a Lökösháza Turizmusáért, Vidékfejlesztő és Hagyományőrző Alapítvány is meghívást kapott. Ők a díjnyertes ételüket főzték le újra: a csülökpörköltet.

– Sima pörkölt alapot készítünk hagymával, paprikával, kevés paradicsommal, és az elmaradhatatlan fűszerekkel, köménnyel, borssal, babérlevéllel – sorolta Sztezsán Gábor, aki társával, Murvai Andrással főzte a kiváló ételt. Amikor a titkos összetevőről kérdeztük, csapattársai egyszerre mondták: „Gabi szeretete is kell hozzá”.

Mivel nem engedtek el kóstoló nélkül – amit persze nem bántam –, bátran állíthatom, pont elég szeretet került a lökösháziak csülökpörköltjébe is. Utána pedig igazán jólesett a lökösházi dinnye, amit útravalóként kaptam.

Gúnynév, de büszkék

A főzőcsapatok közt egy igazi különlegességre bukkantam: a pusztafalusi tatárkára. A levendulacsokrokkal díszített standjuknál csörögefánkot kínáltak házi lekvárral. Azt gondoltam, ezt hívják a településen tatárkának, de Takácsné Czók Melinda – akit szóvivőnek neveztek ki társai – felvilágosított, tatárka a pusztafalusiak gúnyneve. „A legenda úgy tartja, felénk jöttek be a tatárok… Ezt gúnynévként ragasztották ránk, de mi azért büszkék vagyunk erre. A mezőzombori fesztiválra például tatár street foodot készítettünk” – árulta el. Ez pedig nem más, mint házi lángos, különböző szószokkal – házi erős pistából készült csípős, kapros és tzatzikis – megkenik, erre kerül füstölt csülök, amit páclében megfőztek. Majd reszelt sajttal, salátával lesz teljes a tatárok utcai étele. Melinda azt is igyekezett hangsúlyozni, minden alapanyag friss, a pusztafalusi önkormányzat kertjéből kerültek ki a zöldségek is.

– Évszázados hagyománya van településünkön a sertés- és marhatartásnak – ezt már Radó Béla, Mezőzombor polgármester mondta lapunknak. – Ezért gondoltuk úgy, hogy a környékbeli sok-sok boros fesztivál mellett jól megfér majd a mi csülökfesztiválunk. Ma már olyan híre van a rendezvénynek, hogy nem csak környékbeliek, de határon túliak is érkeznek ide főzni.

Jártas a konyhában

„De ez nem csak gasztrofesztivál, kulturális programok is, várják a helyieket és idelátogatókat” – tette hozzá.

A polgármestert kedvenc csülökételéről is kérdeztük, és elárulta, a hagyományos pörköltet szereti, na meg persze a pékné módra készített húst. „Ezeket én is el tudom készíteni, egy kicsit jártas vagyok a konyhában” – tette hozzá.

Kitűnő ételek, ízek

– Kitűnő ételeket kóstolhatunk a Csülökfesztiválon – jelentette ki Koncz Ferenc, Szerencs polgármestere, a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke.

– Fantasztikus látni, hogy a nem profi szakácsok, a hétköznapi emberek milyen kitűnő ételeket, különleges, egyedi ízeket tudnak alkotni.

Az elnök hangsúlyozta a fesztivál kapcsán a környékbeli települések összefogását, együttműködését, kijelentve, Zemplén ebben is olyat mutat, ami hazánkban is egyedi.

– N. Szántó Rita –

