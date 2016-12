Itt van az utolsó nagy roham

Tegnap olyan volt Miskolc belvárosa, mintha mindenki erre az egy napra időzítette volna a karácsonyi bevásárlást. Tömeg az áruházakban, plázákban, az élelmiszerüzletekben és a piacon is. Az emberek fenyőfát cipeltek, vagy hatalmas szatyrokat, dobozokat. Hosszú sor kígyózott a káposztásnál, a zöldségesnél, a húsosnál és a halasnál is. Vették az emberek a mákot, a diót, a tojást és fokhagymát. Sok háziasszony a férjét is elhozta vásárolni, így nem egyedül kellett megbirkózni a karácsonyi menü hozzávalóinak beszerzésével.

A káposzta

Baginé Gombkötő Edit türelmesen álldogál a savanyúkáposztás-stand előtti sor végén. Kiderül, miért olyan nyugodt.

– Már megvan minden karácsonyra. Még beszerzek néhány élelmiszert, mert azokat nem lehetett karácsony előtt sokkal előbb megvenni. Citromot, krumplit, káposztát, ilyesmit. Az ajándékokat rég megvásároltam, tegnap be is csomagoltam. Éjjel 11 óráig tartott a munka – sorolja.

Azt tudakoljuk, hol tölti a karácsonyt.

– Családi körben, természetesen. A fiam és lányom családjával. Szenteste én látom vendégül őket. Szép lesz a karácsony a gyerekeimmel és az unokáimmal. De a mi karácsonyunk mindig szép – mosolyog. Hozzáteszi: igyekezett elkerülni a nagy tömeget, amit lehetett, mindent megvásárol előre. Most sem idegeskedik, számított rá, hogy sokan lesznek a piacon és sorakozni kell, de nem bánja, szépen, türelmesen várakozik.

Editnek karácsonyi jókívánságai is vannak: – Egészséget, boldogságot, békességet, örömöt, kitartást kívánok mindenkinek.

A hal

A karácsonyi vacsora nélkülözhetetlen főszereplője a hal. Így aztán nem csoda, ha a halszaküzletnél is hosszú a sor. Fogy a harcsa, a ponty, a busa és a keszeg. Az emberek türelmesek, néha azért nyújtogatják a nyakukat, vajon mennyien állnak még előttük.

Egy fiatal házaspár, Lajos és Ágnes (kérték, teljes nevüket ne írjuk meg) is békésen várnak a sorukra.

– Pontyot szeretnénk venni. Lesz belőle halászlé és rántott hal is. Igazából a halászlét nem szeretjük, de van olyan családtagunk, aki igen, ezért azt is készítünk – magyarázza Ágnes. Lajos hozzáteszi: a fenyőt is most fogják megvenni, persze csak azután, hogy megszerezték a pontyot.

A karácsonyt a szülőkkel töltik. Szeretik az ünnepet, főleg azt a részét, amikor már minden megvan, a család körülüli az asztalt és vidáman beszélgetnek. – Csak a karácsony előtti napokat nem szeretem, a sok készülést – vallja be Lajos.

A fenyő

A Búza téri piacon az ünnep előtti napokban a legélénkebb a kereslet a fenyőfák iránt, tudjuk meg az egyik árustól.

– Akik bérházban laknak, nem veszik meg napokkal előtte, mert hová tegyék. Sőt, a legtöbben majd 23-án vagy 24-én jönnek fáért – magyarázza. Megtudjuk, leárazás nem lesz. – Ennyiből? Ötezer forint darabja, nem méregetem. Ez igazán jó ár – állítja.

Brézai Zoltánné két szép fenyőfát vásárolt.

– Egyet magunknak, egyet a fiaméknak – mondja. – Nord­mann-fenyőt vettem, mert azt szeretem a legjobban. Nem hullik le a levele, mint a lucnak és nem szurkál meg úgy, mint az ezüstfenyő. Nem késtünk el a vásárlással, van választék bőven.

Ő is gondos háziasszony, mert mint mondja, már megvan minden karácsonyra. A sütiket még most süti, azzal is időben elkészül. Az ajándékok pedig szépen becsomagolva.

– Nem szeretem az ajándékvásárlást az utolsó pillanatra hagyni. Mert ha nincs rá elég idő, akkor csak kapkod az ember, és felesleges dolgokat is megvesz. Így viszont hasznos és praktikus ajándékokat tudtam vásárolni – árulja el titkát.

– Hegyi Erika –

Nem szereti a tömeget

Magányos férfiakkal is találkoztunk a piaci forgatagban. Farkas László már telepakolt két nagy szatyrot élelmiszerekkel, de még be kellett állnia a húsbolt elé is. Azt mondja, a családban az ő dolga a karácsonyi élelmiszerek beszerzése. Hozott egy listát is, nehogy valami kimaradjon, mert aztán jöhet vissza.

– Nem szeretem ezt a tömeget, mindig félek az ünnepek előtt, hogy az egész napomat a piacon és a boltokban töltöm. Javasoltam már a feleségemnek, hogy amit lehet, azt vegyük meg hamarabb, de aztán valahogy mindig az utolsó napokra marad a beszerzés – morgolódik az órájára pillantva.

