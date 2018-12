Itt nagyon szuper a közönség

Láng Annamária szabadúszóként dolgozik, több társulattal együtt. Különböző korszakai voltak az életének, hosszan dolgozott a Krétakör nevű független színházi formációban, ez adta az alapokat egész pályához, illetve a munkához való hozzáállásához. Dolgozott kőszínházi társulati tagként, vendégként, külföldi kőszínházakban, külföldi független produkciókban. Ez zajlik most is azzal a különleges helyzettel, hogy Miskolc egyre jelentősebb szerepet játszik az életében. Tavaly volt az első bemutatója itt – a Kaukázusi krétakör – és az az egész munka és az ittlét is, találkozása az itteni művészekkel és a színház dolgozóival annyira meghatározó volt és olyan jó élmény, hogy nagyon várta, hogy legyen folytatása. „Az egy sikeres és nagyon szép előadás volt” – idézi fel. Később beugrott a Marica grófnő című operettbe, amiben az volt az érdekes számára, hogy olyan műfajban próbálta ki magát amiben azelőtt soha – ezt is nagyon élvezte.

Nagy bizalom

És most egy újabb nagy falat, komoly bizalom a színház részéről Brecht Jóembert keresünk című darabja. Ez egy igazán nehéz szerep, bonyolult és emberpróbáló munka – jellemzi új feladatát. A produkció maga is elég termetes, sokan szerepelnek benne, bonyolult a történet – egy összetett feladatról van szó.

Közben párhuzamosan dolgozik egy fiktív társulattal, ami azt jelenti, hogy egy-egy produkcióra jönnek össze, a rendező mindig azokat hívja, akivel éppen dolgozni akar. Proton Színház a neve, Mundruczó Kornél színházáról van szó, mely jelentős szerepet játszik az életében. Rengeteget utaznak vele, külföldi fesztiválokon vesznek részt. Ez azért fontos, mert állandóan frissen tartja, és nem csak a magyar színházi viszonyokra van rálátása, hanem Euróbán belül is sok helyen megfordul. Van egy kooprodukciós előadás a Finn Nemzeti Színházzal, ezzel is turnéznak. A következő munkára Svájcba készül, mely egy Bűn és bűnhődés adaptáció lesz.

Igényes közönség

Aztán újra jön Miskolcra, de közben Budapesten a Rózsavölgyi Szalonban, a Trafóban is játszik.

– Őszintén mondom és azért is vagyok itt, mert itt nagyon szuper a közönség, nagyon érdeklődő, rendkívül nyitott – fogalmazza meg. A saját előadásainál tapasztaltakon túl elmondja: a Három nővért nézve – ahol diákoknak játszották az előadást – ilyen figyelmes, koncentrált diák közönséggel még sohasem találkozott. „Arra gondoltam, hogy itt egyszerűen az emberek vérében van a színházi kultúra, így nőnek föl. Ez nagyszerű és páratlan” – hangsúlyozza Láng Annamária.

A kollégák közül inkább a színész-rendezőkkel találkozott már, a többiekkel most ismerkedik. Miskolcot és környékét jól ismeri, különösen élvezi a város ezerarcúságát. Úgy véli, Budapest és Miskolc az a város, ami ezt tudja, egy pillanat alatt ki lehet kerülni a városi zajból, ingerekből és azonnal egy fantasztikus hegyvidéken lehet teremni.

Pap Gyula

VISSZA A KEZDŐOLDALRA