Itt minden adott, hogy boldog legyen az ember

Szinte nincs olyan rendezvény Háromhután, ahol ne tűnne fel Verbovszki Dániel. A fiatalember nem csupán szervez és tevékenyen részt vesz a rendezvényekben, de tagja a polgárőrségnek, gondozza a település közösségi felületeit és jelenleg egy könyvön dolgozik.

Számomra teljesen természetesen jött, hogy segítsek.” Verbovszki Dániel

Készül a könyv

– Számomra teljesen természetesen jött, hogy segítsek – mondja Verbovszki Dániel.

– Édesapán közel két évtizede a település polgármestere, így nem is volt kérdés, hogy amikor csak tudtam, mindig segítettem a munkáját. Ezen kívül mindig szerettem a történelmet, ezért egy ideje elkezdtem kutatni Háromhuta helytörténetét és hadtörténetét. Így a kettő valahogy ­összekapcsolódott. A családfám kutatása során jutottam el a háborús sorsokig. Háromhutának húsz hősi halottja van, jelenleg az életútjaikon dolgozom. Négy éve írom ezt a könyvet a szabadidőmben, talán jövőre már kiadhatjuk a település alapítványának támogatásával. A doni katasztrófa évfordulójára 2014-ben szerveztem először megemlékezést a településen. Akkor kerültem kapcsolatba egy füzéri csoporttal, amelynek azóta is tagja vagyok. Tartalékos katonaként is szolgálok, a miskolci központban a hadisírokkal törődöm.

Visszavágyik

Verbovszki Dániel civilként jelenleg Budapesten él, ahol közlekedési informatikával foglalkozik.

– Amikor munka után hazaérek, amikor csak tehetem, Háromhuta ad munkát a számomra. Kezelem a település honlapját, a közösségi oldalát, ha kell, akkor éjfélig is ébren maradok, hogy mindennel végezzek. Azt tervezem, hogy néhány éven belül hazatelepülök. Minden ideköt ehhez a településhez, a párom is a környéken él. Nagyon büszke vagyok arra, hogy háromhutai lehetek. Csodálatos a környezet, Háromhuta minden szempontból egyedi jelleggel bír, ebben a kis faluban mindenki ismer mindenkit, nagyon összetartó a közösség, segítünk egymásnak, amikor csak tudunk. Itt minden adott ahhoz, hogy boldog ­legyen az ember.

ÉM-BG

VISSZA A KEZDŐOLDALRA