Itt az ősz, a hét újabb hidegfronttal kezdődik

Viharos széllel újabb hidegfront érkezik a hét elején, eső is várható, de sok lesz a napsütés is. Helyenként 20, míg másutt inkább 15 fok körül alakulnak a maximumok, a leghidegebb órákban viszont néhol fagyra is készülni kell.

Bármennyire is örültünk elég sokáig a nyárnak, bele kell törődnünk, hogy az ősz megyénkbe is megérkezett. Egyre hidegebbekké válnak az éjszakák, az előrejelzések szerint hajnalonként olykor talaj menti fagyokra is lehet számítani.

Kedden elsősorban napos idő valószínű, de néhol kialakulhat kisebb zápor. Emellett többfelé megerősödik a légmozgás. Szerdán is több órára kisüt a nap, csapadék nem valószínű.

Csütörtökön és pénteken napos idő várható, csapadék nélkül. Szombaton ismét több­felé megerősödik a szél.

ÉM

