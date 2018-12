Itt az ajándékvásárlási hajrá

Véghajrája van a karácsony előtti ajándékvásárlásnak, ezekben a napokban bonyolítják le a legnagyobb forgalmukat az üzletek, és még nincs vége, hiszen előttünk áll az aranyvasárnap, és az azt megelőző szombat.

Egyre többen online

A tapasztalatok szerint míg a bronz és az ezüst hétvége inkább a megfontolt, ráérős vásárlások időszaka, addig az aranyvasárnap a kétségbeesett, kényszermegoldásokat szülő, ideges és kapkodós beszerzés időszaka. Ilyenkor bizony előfordul, hogy tanácstalanul botorkálnak emberek a polcok előtt, vagy olyasmit is el tudnak adni a kereskedők, amire nem is számítottak. A cserére szoruló ajándékok jó részét is az arany hétvégén vásároljuk be.

Az utolsó pillanatos vásárlás pedig annak ellenére is tartja magát makacsul, hogy egyre többen látnak neki jó előre, akár már októberben, novemberben is beszerezni az ajándékokat, illetve, hogy a felmérések szerint is egyre nagyobb teret hódít az internetes vásárlás a szeretet ünnepén is. Így például kollégánk, Horváth Imre családja, akik a mindennapokban is gyakran rendelnek online, és nem csak hazai üzletekből.

– Én a párom ajándékát a közösségi oldalon néztem ki, tárgyaltam le, és végül kétperces, személyes találkozó során vettem meg. A feleségem magyar oldalról rendelte az ajándékokat, a csomagot pedig a postán kellett felvenni. A 16 éves lányom viszont Angliából és Kínából rendelte az ajándékainkat, volt olyan, amit házhoz szállítottak és volt, amiért csomagpontra kellett mennünk. A két kicsinek vettünk csak üzletben ajándékot, de azt is kinéztük előtte a neten – árulta el a családfő.

Az előző években előfordultak komoly gondok a karácsonyi csomagok kiszállításával, volt olyan tavalyelőtt, hogy a karácsonyra szánt ajándék csak január végén érkezett meg. A Magyar Posta logisztikai központok bővítésével, az ünnepek előtt pedig „megerősített szolgálattal” készült már tavaly is, így nagy problémáról nem hallani, ugyanakkor tény, hogy egyre többen rendelik, vagy küldik a csomagjaikat a posta helyett valamelyik futárszolgálattal, vagy postai kézbesítés helyett csomagpontokra, ahol egy üzletben, vagy automatából lehet átvenni a küldeményt.

Rengeteg csomag

Ilyen csomagpontot működtet például a Széchenyi utcai egészségboltjában Egerszegi Krisztina és Grudzinski Zoltán is, akik azt tapasztalják, hogy évről évre jelentősen nő a csomagok száma a karácsonyi időszakban.

– 2015 óta partnerünk egy cseh gyökerekkel rendelkező csomagküldő szolgálat. Az első évben még csak napi 5-10 csomagot adtunk ki karácsony környékén. A következő évre ez a szám megduplázódott, és azóta is dinamikusan növekszik. Idén, mióta megkezdődött a ünnepi időszak, gyakran ötvennél is több csomagot kapok naponta, némelyik több százezer forint értékű, és az átvevők maguk mesélik el, hogy az egész család karácsonyi ajándékát így, neten keresztül szerezték be – mondták. Hozzátették, a szolgáltatás-közvetítés számukra még így is megéri, hiszen a boltjaikat sokan éppen a csomagkiadásnak köszönhetően ismerték meg, és azóta rendszeres vásárlóik lettek.

Csütörtökön délután is sokan siettek a dolguk után Miskolc belvárosában, de azért meg-megálltak a kirakatoknál, volt forgalom az üzletekben és érdeklődő az adventi vásár faházai előtt, noha csípős volt a hideg, és havat szórt a szél. Az egyik faházban áruló Emese szerint nem valami nagy a forgalom.

Hidegben kevésbé

– Hideg van minden nap, tegnap különösen az volt, kevesebben vásárolnak, mint gondolnánk, de nézelődő sincs sok. Sietnek a dolguk után, sokan meg sem állnak, nem látni a karácsonyi hangulatot az embereknél, az utolsó napokban is dolgoznak – magyarázza.

– Nincs meg az ünnepi hangulat itthon, én Németországban dolgozom, ott sokkal több ember, dísz és fény van az utcán, nagyobb a vásár, és sokkal mosolygósabb mindenki – fűzi hozzá az egyik nézelődő nő, mielőtt sietve tovább megy.

Huminilovics Milánt a kisfia, Hunor állítja meg az egyik árusnál, hogy az anyukájának vegyenek valamit, végül némi nézelődés után vásárolnak is, de nem ajándékot.

– Nem állunk rosszul a beszerzéssel, az ajándékok jó része már megvan, a fa holnap érkezik, a díszek már otthon vannak. Még egy-két apróság, és megvagyunk mindennel. Mi nézelődünk előre, és ha találunk alkalmas ajándékot, akkor vásárolunk, de azért még az utolsó napokra is marad. A feleségem szeret neten vásárolni, én a manuálist részesítem előnyben – tudtuk meg Milántól.

