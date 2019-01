Itt a nyakunkon a vágányzár

Szűk két hét múlva, február 4-én, hétfőn kezdődik a már jó előre beharangozott vágányzári menetrend a Budapest–Hatvan–Miskolc vonalon. Az intézkedésre azért van szükség, mert Aszód és Pécel között mindkét sínpárt elbontják és teljesen átépítik. A MÁV szerint más megoldás nem volt a vonal terepviszonyai és az alkalmazott korszerű, nagygépes technika hatékony alkalmazása miatt.

Sokáig csak annyit lehetett tudni, hogy a vágányzár tíz hónapja alatt jelentős változásokra kell majd készülni a budapesti elővárosi, illetve az észak-magyarországi vasúti közlekedésben, melyben jelentős szerepet kapnak az utasok mumusai, a pótlóbuszok is. A MÁV Zrt. közleményben válaszolt kérdéseinkre, de tájékoztatása a változásokról már megtalálható a társaság honlapján is. Az – egyébként valóban részletes – információk tükrében összeszedtük, mire számíthatunk a főváros felé és vissza.

Pótlóbusz, pótlóbusz hátán

Február 4-étől a miskolci, a kassai, a nyíregyházi és a debreceni InterCityk helyett IC-pótlóbuszok szállítják az utasokat Hatvan és a Keleti pályaudvar között, melyek minden óra ötvenötödik percében indulnak, míg minden óra nyolcadik percében érkeznek a fővárosba.

Hatvanból Budapestre 6:05-kor és 7:15-kor, valamint a Keleti pályaudvar mellett kialakítandó Verseny utcai ideiglenes megállóból Hatvanig 19:40-kor IC-pótlóbuszok is közlekednek majd az M3-as autópályán. Erre a három pótlóbuszra a menetjegy, illetve a bérlet mellé is kell pótjegyet váltani, továbbá érvényesek a Budapest-bérletek és a csatlakozó jegyek, bérletek is.

A vágányzár alatt a sátoraljaújhelyi sebes és egri gyorsvonatok csak a Hatvan–Sátoraljaújhely és a Hatvan–Eger viszonylatokon közlekednek a korábbihoz képest változatlan menetrend szerint; a vonatok helyett Hatvan és Pécel között az utasokat pótlóbuszok szállítják. A miskolci gyors-, és a füzesabonyi személyvonatoknak sem változik a menetrendje, legalábbis ami a Hatvan–Miskolc és a Hatvan–Füzesabony viszonylatokat érinti. Közleményében a MÁV leszögezte, a felújítás alatt a gyors-, és sebesvonatok teljes útvonalon gyorsvonati pótjegy váltása nélkül vehetőek igénybe.

Fontos információ az is, hogy a kör InterCity vonatok csak Budapest-Keleti pályaudvar–Nyíregyháza, illetve Nyíregyháza–Budapest-Nyugati pályaudvar viszonylatokon közlekednek. A vasúttársaság egyébként arra is felhívta a figyelmet, hogy sokaknak lesz érdemes a gödöllői HÉV-járatokat választani. Ezzel az átmeneti megoldással a térségünkben élők is élhetnek, hiszen Hatvan és Pécel között gyors pótlóbuszok járnak majd, melyek Gödöllőn, a Szabadság tér megállóhelyen biztosítják a csatlakozást a H8-as HÉV-re. Más kérdés, hogy az átszállások száma így kettőre nő, tehát vélhetően csak a legszükségesebb esetekben, és akkor is csak kevesen választják majd ezt a megoldást.

A buszon nincs jegyváltás!

A vasúti jegyek, bérletek mindenesetre – a nemzetközi menetjegyek és bérletek kivételével – érvényesek lesznek erre a HÉV-re Gödöllő és Budapest, Örs vezér tere között.

Nem árt tudni, hogy a pótlóbuszokra kizárólag a pénztárakban, online és a Vonatinfó mobilalkalmazáson keresztül lehet jegyet vásárolni, a buszon nem lesz lehetőség jegyet váltani, és a kerékpárszállítás nem biztosítható. Az átépítés alatt az aszódi állomáson a vasúti pénztár konténerben üzemel, de egy kisebb várótermet és WC-t is kialakítanak itt.

A Budapest–Hatvan vonalszakasz tavaly tavasszal kezdődött felújítása miatt már az elmúlt szűk évben is többször változott a menetrend: lassabb és kevesebb vonattal, hosszabb menetidővel kellett számolnia az utasoknak. A munkálatoknak kétségtelenül a most kezdődő a legkomolyabb szakasza, jelenleg még nem tudni, hogy a gyakorlatban mennyire megy majd gördülékenyen a pótlózás, pláne az első napokban.

A témával szeretnénk a vágányzárt követően is foglalkozni, ezért arra kérjük önöket, hogy február 4-e után írják meg tapasztalataikat a cikk alatt található e-mail címre.

Tajthy Ákos

