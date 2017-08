Itt a lehetőség az időseknek, már működik a nyugdíjas-szövetkezet

„Menjenek csak fel itt a lépcsőn az emeletre és ott jobbra lesz majd az iroda – kaptuk a felvilágosítást egy idős úrtól a miskolci Arany Corvinban, amikor a Harmadik Kor Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetet kerestük. – Most léptem be a szövetkezetbe és remélem, hamarosan munkát is tudnak nekem találni. Logisztika, raktározás a fő területem, abban dolgoztam a nyugdíjazásomig. Hallottam, hogy a nyugdíjas-szövetkezetek révén újra kinyílik a lehetőség számunkra, idősek számára a munka világában. Jól jön a nyugdíjam mellé az a kiegészítés. Úgyis a gyerekekre, unokákra költöm majd a pluszt…”

Törvénymódosítás után

Majd egy hónappal ezelőtt adtunk hírt arról, hogy a kormány javaslatára megszavazott törvénymódosítás lehetőséget ad a nyugdíjas-szövetkezetek megalakítására. A lehetőségre leggyorsabban reagált a miskolci Harmadik Kor Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet, július 18-án már jogerős cégbírósági bejegyzés birtokában megkezdhették a tényleges munkát.

Megnyílt a miskolci iroda

„A nyugdíjasokkal való foglalkozás Miskolcon már hosszú évekre visszanyúlik – mondta Kiss Gábor, a szövetkezet elnöke. – Volt Harmadik Kor Egyeteme, a Szépkorúak Akadémiája az egyetemmel együttműködve, és foglalkoztunk az idősek informatikai oktatásával. Az a tapasztalatunk, hogy a városban magas az aránya a magasabb iskolai végzettséggel rendelkező és még dolgozni bíró, akaró idős embernek. Minderre alapozva felkészülten tudtunk reagálni a törvénymódosításra, amely lehetővé tette a nyugdíjas-szövetkezetek megalakulását. A mi szövetkezetünk 20 fővel július 3-án alakult meg. Augusztustól Miskolc belvárosában, az Arany Corvin első emeletén várjuk leendő tagjainkat. Az irodát egy tősgyökeres miskolci vállalkozás, a Telvill Kft. bocsátotta a rendelkezésünkre.”

Az elnök elmondta, hogy gyakorlatilag egy speciális szövetkezeti formáról van szó, aki igénybe akarja venni a lehetőséget, annak tagjává kell válni a szövetkezetnek. A Harmadik Kor jelképes, 100 forintos vagyoni hozzájárulást kér a tagoktól.

„A megyei kormányhivatalnál megtörtént a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó hatósági nyilvántartásba vételünk és folyamatosan tárgyalunk potenciális munkáltatókkal, akik tőlünk kölcsönöznének ilyen munkaerőt. Nekik is megéri, hiszen kevesebb járulékot kell fizetniük a bérek után.”

Jó munkalehetőségek

Mint megtudtuk, elsősorban a kereskedelem, az egészségügy, a vendéglátás azok a területek, ahol keresett lehet a nyugdíjas-szövetkezeti munkaerő, akár 4, 6, 8 órás munkaidőben, vagy idénymunkában. A nyugdíjasoknak a szövetkezeten keresztül szerzett jövedelmük után sem egészségügyi, sem nyugdíjjárulékot nem kell fizetniük, csupán 15 százalékos személyi jövedelemadót.

„Aki felkeresi az irodánkat, részletes tájékoztatást kap a munkavállalás feltételeiről, regisztrálhatják magukat a rendszerben azzal, hogy kitöltik tagsági kérelmeiket és befizethetik a jelképes, 100 forintos tagsági díjat. Aki kiismeri magát az interneten, az a www.nyugimunka.hu oldalon is tájékozódhat és kitöltheti a kérelmet és megadhatja adatait – hívta fel a figyelmet Kiss Gábor elnök.

Van igény a munkákra

A tapasztalatok szerint a nyugdíjasok főleg heti 20 óra munkavégzésre vállalkoznak. A nyugdíj mellett jelenleg is aktívan dolgozó 18 százaléknyi idős emberen felül további 59 százalék szeretne a nyugdíj mellett dolgozni, de csak 6 százalék teljes munkaidőben.

