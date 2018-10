Itt a könyves hétvége Miskolcon!

Az Országos Könyvtári Napok keretében október 5–7. között nemcsak a beiratkozás lesz ingyenes, illetve olcsóbb, de a könyveket késve visszavivőknek is megbocsátanak – vagyis elengedik a késedelmi díjat – a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvárban. A könyvtárak azoknak tudnak megbocsátani, akik eddig még nem éltek ezzel a különleges lehetőséggel – visszaesőknek nem.

Szombaton két könyvtár tart nyitva: a központi épület és a Szabó Lőrinc Könyvtár. Ezekben színes programmal is várják a hétvégén az érdeklődőket: a Szabóban a Könyves Szombat, a központban a Könyves Vasárnap kínál elfoglaltságot.

A Könyves Szombat keretében október 6-án 10–16 óra között a könyvszoborkészítést, a foltvarrást és a csuhézást is ki lehet próbálni. A közkedvelt Könyves Vasárnap is 10 órától várja a mesés akadályok legyőzésére vállalkozókat és a különböző kézműves technikák iránt érdeklődőket. Fél 2-től pedig nemcsak az akadályverseny eredményét hirdetik ki, de az Olvasók királynője és királya pályázatét is – megkoronázva nemcsak az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorát, hanem a legjobb pályázókat is.

A könyvbarátoknak szóló további jó hír: szombaton 3 órától a Tompa Mihály Könyvtárban gyűlnek össze a KönyvMolyok, vasárnaptól pedig újra lehet nevezni a Nagy Könyves Beavatásra, amelyen korábban is szép eredményeket értek el az olvasni szerető, kreatív miskolci fiatalok csapatai.

ÉM

