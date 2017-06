Itt a kánikula: mindig legyen nálunk innivaló…

A meteorológiai előrejelzések szerint az elkövetkező napokban tartós hőség várható, ezért hétfőn 24 óráig elrendelték a másodfokú hőségriasztást.

Nem lehet elégszer ismételni az ilyenkor legfontosabb dolgokat, például hogy kánikulában a szokásosnál több folyadékot kell fogyasztani, és az ivással nem szabad megvárni a szomjúságérzetet. Az is fontos, hogy – lehetőség szerint – 11 és 15 óra között ne tartózkodjon senki a tűző napon, és figyelni kell bőr leégés elleni védelmére is. A szakemberek napvédő készítmények alkalmazását javasolják, illetve a leégés ellen védő ruházat viselését is. Amennyiben teheti, mindenki tartózkodjon a kritikus időszakban árnyékban, légkondicionált helyiségben, és kerülje a megterhelő fizikai munkát.

A koncentráció hiánya

A közlekedés rejti kánikula idején a legnagyobb kockázatot. „A járművezetők és a gyalogosok általában a megszokottnál figyelmetlenebbek, sok esetben türelmetlenebbek – figyelmeztetett Szabó Csilla, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rend­őr-főkapitányság sajtóreferense. – A tartós melegben a közlekedés résztvevői között jelentősen megnő a rosszullétek száma, a hőség gyengíti a szellemi erőkifejtést, egyeseknél tompaságot, közönyösséget, másoknál fokozódó ingerlékenységet válthat ki. A közlekedők körében ilyenkor fokozottan jellemző a koncentráció hiánya, mely a reakcióidő növekedésében is jelentkezhet, a reflexek tompulnak.” A rendőrségi szakember figyelmeztetett, hogy az időszak másik sajátossága a váratlanul lezúduló, özönvízszerű esőzés (mint azt szerdán tapasztalhattuk a megyében – a szerk.), mely igencsak próbára teszi a gépjárművezetőket. A látótávolság hirtelen csökkenésén túl az autósok nagy része nem számol az úgynevezett „vízen futás” veszélyeivel. Ilyenkor a kerék fokozatosan elveszíti kapcsolatát az úttesttel, „felfut” a vízre, és a tapadás megszűnése miatt a jármű kormányozhatatlanná válik. „Zivatar idején azonnal csökkenteni kell a sebességet, vagy a vihar elvonultáig félreállni, és ha csendesedik az eső, akkor folytatni az utat.”

„Legyenek türelmesek, vezessenek a szokottnál lassabban, körültekintőbben, tartsanak nagyobb követési távolságot, hiszen mindenkit hazavárnak…”

Néhány tanács

– A szeszes ital fogyasztása nyári melegben még súlyosabban rontja a vezetési képességet, semmiképp ne fogyasszon alkoholtartalmú italt!

– Amennyiben hosszabb utat tervez, iktasson be gyakrabban pihenőt, és mindenképpen vigyen magával a gépjárműben tartózkodók számára elegendő mennyiségű, lehetőleg hűtött ivóvizet!

– Soha ne hagyja gyermekét, házi­állatát zárt, szellőzés nélküli parkoló autóban, és ügyeljen arra, hogy a napsütötte helyen hagyott hajtógázzal működő spray, gázgyújtó veszélyforrás lehet.

Gyakrabban kell pihenni

A balesetek megelőzése érdekében a legjobb minden esetben a közlekedési szabályok betartása, és kiemelten fontos a megváltozott időjárási viszonyokhoz való alkalmazkodás.

Aki nehezen viseli a meleget, ebben az időszakban lehetőleg ne üljön a volán mögé. Amennyiben feltétlenül szükséges elindulni, akkor csak kipihent állapotban vezessenek, álljanak meg gyakrabban pihenni, felfrissülni! Nyújtóztassák ki végtagjaikat, a testmozgás bizonyítottan megkönnyíti a további járművezetést! Amennyiben a járművük napon parkol, indulás előtt szellőztessék át! Fogyasszanak megfelelő mennyiségű folyadékot, a gépkocsiban mindig legyen hűtött ásványvíz vagy üdítőital!

– Szaniszló Bálint –

