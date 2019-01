ITM: kevesebb mint a felére csökkentek a lakossági közműtartozások az elmúlt hat évben

Hangsúlyozta: a kormány biztosítja, hogy a háztartásoknak 2019-ben se kelljen többet fizetniük a gáz, az áram és a távhőszolgáltatásért.

Az államtitkár ismertette: 2012 óta a kormány intézkedései átlagosan 25 százalékkal szorították vissza a gáz, az áram és a távhő árát, a kormány a rezsipolitikájával mindenki számára érezhető módon segítette a számlák kifizetésének lehetőségét.

Kaderják Péter hangsúlyozta, az ország jobb teljesítményének köszönhetően a rezsicsökkentés eredményeit a piaci árak jelentős emelkedése ellenére is sikerült megőrizni. A hat éve tartó rezsicsökkentésnek köszönhetően 1446,4 milliárd forint maradt a magyar családoknál, ennyit takarítottak meg rezsiköltségeikből. Ez idő alatt 46 százalékra csökkent a magyar lakossági fogyasztók közműtartozásainak összege, a kikapcsolt lakossági fogyasztók száma pedig 57 százalékkal mérséklődött – mondta az államtitkár.

Kaderják Péter emlékeztetett arra, hogy a 2018 decemberben kiadott ITM-miniszteri rendelet alapján az idén januártól sem változnak a lakossági energiaárak az egyetemes szolgáltatás keretében.

Az államtitkár részletezte, hogy a villamosenergia egyetemes szolgáltatás esetében a nettó végfogyasztói árat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által megállapított rendszerhasználati díjak és a miniszter által megállapított egyetemes szolgáltatási árak összege adja. Az energiahivatal az általa alkalmazott módszertan alapján a rendszerhasználati díjakat átlagosan 4,9 százalékkal emelte 2019. január 1-jétől, míg a miniszter azonos mértékű csökkentésről döntött lakossági körben, ennek következtében maradt változatlan a háztartások számára a villamosenergia ára. A földgáz végfogyasztói ára a teljes egyetemes szolgáltatói körben változatlan maradt ebben az évben – tette hozzá.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy az idén a hatósági energiaárak annak ellenére sem emelkedtek, hogy tavaly az infláció 2,8 százalék volt, ha a hatósági áremelés a tavalyi inflációt követte volna, akkor a lakosságnak mintegy 30 milliárd forinttal kellett volna többet fizetnie.

Az államtitkár szerint a rezsicsökkentés eredményének fenntartása szempontjából fontos sikert jelent, hogy az uniós belső piaci irányelv tárgyalásakor a magyar érdeknek megfelelő megállapodás született. A tagállamok a háztartási fogyasztóknál időbeli korlátozás nélkül fenntarthatják jövőben a hatósági árszabályozást a villamosenergia és a földgázszolgáltatás területén.

Kaderják Péter szólt arról is, hogy a kidolgozás alatt lévő új nemzeti energiastratégia a tiszta, okos és megfizethető energiaszolgáltatást tűzi ki célul. A rezsipolitika eredményének megőrzése mellett, a kormány meg kívánja teremteni a döntés szabadságát az alapellátásnál magasabb szintű elvárásokkal rendelkező háztartások számára, hogy a jövőben innovatív, de piaci alapon álló szolgáltatásokból is választhassanak. Emellett kiemelten a kormány támogatja a lakossági energiamegtakarási törekvéseket is, hogy a rezsicsökkentés eredményei hosszú távon is fenntartók legyenek – mondta az államtitkár.

