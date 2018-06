Ítélethirdetés helyett újabb bizonyítás indult

Mivel a bizonyítási eljárás végére ért a Miskolci Törvényszéken a dr. Rémiás László vezette bírói tanács, így várható volt, hogy ítéletet hirdet kedden reggel annak a vádlottnak az ügyében, akivel szemben emberölés bűntettének kísérlete miatt indult eljárás. Ehelyett újranyitották a bizonyítási eljárást.

Le is vizelte

A vád szerint a terhelt 2016. augusztusában Tiszaújvárosban az ifjúsági parkban a sértettel egy társaságban szórakozott. A vádlott előzetes szóváltás nélkül a sértettet egy alkalommal ököllel az arcán megütötte, majd többször megrúgta, miközben trágár szavakkal illette. Néhány perc elteltével ismét szidalmazni kezdte a sértettet, megöléssel fenyegette meg, majd megütötte, minek következtében a sértett a földre esett, feje a földhöz ütődött. A földön fekvő és védekezésre nem képes sértettet tovább bántalmazta: felső testén és a fején rúgta, taposta őt, majd levizelte a testét; végül elhagyta a helyszínt. A sértett a bántalmazás következtében életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A törvényszék szerette volna meghallgatni a vádlott akkori élettársát is, aki végig vele volt a történtek alatt, így mindennek közvetlen szem- és fültanúja is volt. A nő azonban akkor élt a mentesség jogával, amely abban az esetben illeti meg a tanút, ha a vádlottal rokoni kapcsolatban áll – az élettársi kapcsolat is ide tartozik. Ilyenkor megtagadhatja a tanúvallomás tételét, hiszen a rokonát, vagy akár magát keverhetné bűncselekménybe.

A törvényszék mindenkit meghallgatott, akit a védelem és a vád elé citált, lefolytatta a bizonyítást, így kedden reggelre már csak az maradt hátra, hogy ítéletet hirdessen az ügyben, azonban a védelem indítványt tett arra, hogy hallgassák meg a nőt, aki most már szeretne tanúvallomást tenni. Az ügyész nem ellenezte az indítványt, helyet adva a „védekezés jogának”, így végül dr. Rémiás László is egyetértett vele azzal a kitétellel, hogy szünetet rendelt el az átgondoláshoz, azt kérve: akkor már mindenkit írjanak össze, akinek a tanúvallomását érintheti az új vallomás.

Nem szeretné ugyanis, ha egyenként kellene újra mindenkit beidézni, mert „így parttalanná válik az ügy tárgyalása, amelyhez nem partner a bíróság. Végül öt tanú idézéséről született indítvány, és a tárgyalás helyszínéül a Tiszaújvárosi Járásbíróságot jelölték ki, ugyanis a bíró szavaival élve: „korábban is nagyobb volt a hajlandóság a tanúk részéről az ottani megjelenésre”. A vádlottnak egyébként más, kisebb ügyekkel kapcsolatban van folyamatban szintén büntetőügye ott.

Változik a törvény

Július elsején változik a büntetőeljárási törvény, ennek egyik eleme, hogy a vádnak és a védelemnek előre fel kell majd vázolnia, hogy merre szeretné a bizonyítási eljárást elővezetni, kiket szeretne majd meghallgatni, amitől indokolt esetben lehet majd eltérni. Így elejét veszik, hogy egy ügyet azzal húzzanak egyre hosszabbra, hogy a bizonyítás befejezésekor újabb tanúkat „húznak elő a kalapból”.

– Horváth Imre –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA