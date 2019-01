Isztambulban a DVTK kosarasok – „Hangulatjelentés” a helyszínről az Európa Kupa meccs kapcsán

Csütörtökön 17.30-tól Galatasaray – Aluinvent-DVTK mérkőzést rendeznek a női kosárlabda Európa Kupa egyenes kieséses szakaszának második fordulójában, Isztambulban. A párharc arról hivatott dönteni, hogy melyik együttes jut a sorozatban rajthoz állt 8 legjobb csapat közé, a mostani oda-visszavágós csatában, amelynek második felvonását a jövő héten csütörtökön 18.30-tól Miskolcon rendezik meg.

A diósgyőriek számára a szerdai nap jelentős részét az utazás „vitte el”, reggel fél hatkor startoltak Miskolcról, -3 Celsius fokban, majd amikor Eger alá értek, már csapadékkal is találkoztak. A sötétben, a hóesés közben volt idő arról elmélkedni, hogy több mint 400 évvel ezelőtt, amikor a török hadsereg eljutott idáig, mennyi időbe telt nekik ideérni Isztambulból, szemben a mostani viszont portyázással, ami a tervek szerint hat óra alatt teljesíthető lett volna. Igaz, ehhez kellettek a törökök is, pontosabban a légitársaságuk, ugyanis ilyen jellegű magyar alternatíva híján a világ egyik legnagyobb cégének járatára váltott jegyet a DVTK delegációja.

A piros-fehérek 10 játékossal keltek útra, és a világosság, a nappali fények megérkezése után, az M0-s körgyűrűn előbb egy forgalommal szemben álló kis sárga autóra kapták fel a fejüket, majd nem sokkal később arra, hogy a belső sávban haladó DVTK-s mikrobusz előtt kb. 50 méterrel, egy piros színű személygépkocsi a saját tengelye körül másfélszer megpördült az úton, majd megállt a forgalommal szemben… A harmadik figyelmeztető jel a repülőtéri lehajtón, az út szélén álló fehér kocsi volt, amelynek összetört eleje igazolta, hogy az időjárás helyenként nyerőre áll a technikával szemben.

Ezt nem sokkal később a diósgyőriek is megtapasztalhatták, ugyanis a menetrend felborult. Előbb arról jött információ, hogy 15 perccel később száll fel a gép, majd arról, hogy plusz 20 perccel nő a késés. A beszállás után is lassan teltek a percek, és elég sok pergett le belőle, mire a repülőgép elindult. Végül 2 óra 15 perces „budapesti túltartózkodás után” kezdte meg a felszállást a csapatot szállító gép, és 12 óra után néhány perccel, amikor áthatolt a felhőkön, érkezett meg a napos oldalra a DVTK.

A diósgyőriek ezzel összefüggésben 13.45-kor landoltak Isztambulban, ahol esős idő, plusz 10 Celsius fokos hőmérséklet, és a Galatasaray busza fogadta a delegációt, akiket rendőri felvezetéssel juttattak el a szálláshelyükre, a tengerparti hotelbe.

A repülőgép kései indulása miatt picit besűrűsödött a szerdai program, kevés idő maradt a pihenésre az edzés előtt, ám a mai meccs időpontjában, és helyszínén, a 3500 néző befogadására alkalmas Ahmet Cömert sportcsarnokban még részt vett egy edzésen a gárda.

Hang a repülőről

Miközben a diósgyőri csapat a repülőgépen ülve a felszállásra várt, volt alkalom beszédbe elegyedniük az utasoknak. A diósgyőri kosarasok figyelemfelkeltő megjelenése sok érdeklődő kérdést szült (honnan, hová, milyen céllal?), de volt olyan is, aki képben volt. Tudta, hogy a DVTK-nak van kosárlabdacsapata, majd azzal folytatta, hogy Szekszárdon volt legutóbb kosárlabda bajnokin, igaz, évekkel ezelőtt, amikor még egy alacsonyabb, idősebb ember irányította a csapatot. Némi egyeztetés után kiderült, hogy Király Sándor volt az, akire gondolt, aki most éppen a diósgyőriek utánpótlás szakág vezetője.

– Látom, hogy most jobb a helyzet a magyar sportban, mint mondjuk tíz éve volt, de azért, mert az állam nagyobb szerepet vállalt a sportklubok támogatásában, a cégeknek sem kellene kívülállóként viselkedniük – mondta Aksoy Mustafa, aki török állampolgár, 20 éve él Magyarországon, és Besiktas szurkoló. – Nekem cégem van, kereskedünk, de több éve segítek egy olyan alapítványt, amelyik beteg gyerekeket támogat. Tudom, hogy Miskolcon is vannak gazdag emberek, milliárdosok, akiknek több vállalkozásuk is a városhoz kötődik, mégsem vállalnak szerepet közösségi ügyekben, pedig kellene. Nem tudom mit csinálnak a pénzükkel, azt viszont igen, hogy segíteni jó. Persze csak akkor van ennek értelme, ha szívből jön.

