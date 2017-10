Ismétlés? Minden elképzelhető…

Négy mérkőzéses nyeretlenségi szériát zárt le a diósgyőri labdarúgócsapat azzal, hogy az NB I legutóbbi, 12. fordulójában a debreceni Nagyerdei Stadionban 5-0-ra „lemosta” a Vasast. A piros-fehérek – kívülről úgy nézett ki, hogy – nem mindig alkalmazták a (megszokott) letámadást, már az ellenfél térfelének az elején, közepén okosabban futballoztak, feljebb engedték az angyalföldieket.

Fejlődni lehet

– Könnyebben felvállalja az ember a magasabban való védekezést egy győzelem után, de ha négyszer „fejbe vágnak” és kikapsz, akkor arra gondolsz: lehet, a következő meccsen ez nem fog feltétlenül működni, egy biztonságosabb játékot próbálsz megvalósítani – mondta a DVTK vezetőedzője, Bódog Tamás.

– Ami nem jelenti azt, hogy ne lenne meg az az agresszivitás, az a presszing, csak maximum azt a vonalat hátrébb teszed, de ez ellenfélfüggő is. A Vasas minőséget képvisel, nem véletlenül állnak ott a tabellán, ahol állnak, nem lehet eszetlenül játszani ellenük, mert belefuthatsz a késbe. Bárcsak mindig ilyen eredményeink lennének, de nem futballoztunk olyan színvonalon, amilyenen akartunk.

Az is felmerült, vajon elképzelhető-e az, hogy a csapat most megismétli az egy héttel ezelőtti produkciót?

– Minden elképzelhető, azon leszünk – válaszolta a Diósgyőr szakvezetője. – Bízom abban, hogy jobbak leszünk, mert bár a múltkori meccset megnyertük, a mérkőzés után is kitértem arra: az 5-0 ellenére nem volt minden olyan, mint ahogyan elterveztük. Fejlődni mindig lehet, például a passzok sebességében, minőségében, kevesebb érintéssel, visszatámadás, letámadás, hogy a váltások milyen minőségben történnek, illetve a védekezés magasságában, milyenségében. Ez egy olyan történet, aminek soha nincs vége… A múltkori eredmény tényleg szenzációs volt, a cél nem az 5-0-a, hanem az, hogy ismét nyerjünk.

Holnap újra a hajdúsági „főváros” létesítményében futballozik a Diósgyőr. Ebben a bajnokságban már játszott egymással a DVTK és a Honvéd júliusban, Kispesten 2-2-re végeztek a csapatok. Számít-e valamit ez a tény, lehet-e abból a mérkőzésből kiindulni? – vetődött fel a kérdés.

– Persze, számít, mert nagyjából tudjuk, hogy mire készüljünk – jelentette ki minderre Bódog Tamás. – A forma miatt azért van különbség mindig, mert azóta eltelt egy pár hét, hónap. Egy érdekes mérkőzés lesz, egy érdekes körítéssel. Nehéz összecsapás lesz, a tavalyi bajnokkal küzdünk, akik jó játékosokkal jönnek, jó edzővel, jó filozófiával. De abszolút jó érzések vannak bennem… Remélem, minél több szurkoló ki fog jönni a debreceni stadionba, és nem csak bennünket fognak biztatni, hanem az egész magyar labdarúgás fog belőle profitálni.

A Diósgyőrnél a napokban két játékos is edzett: előbb az ukrán kapus, Igor Lytovka, aztán a volt ferencvárosi középpályás, a brazil/holland Leonardo. Már egyikőjük sincs az Andrássy úton.

– Leonardónak megadtuk az edzéslehetőséget, kíváncsi voltam rá, mert hallottam és tudtam, hogy egy jó játékos volt és most is az – nyilatkozott róla Bódog Tamás. – Technikailag tökéletes, amit csinál, még van benne sok év magas szinten. A mai napig volt velünk, megnéztük mire képes, érdekes történet volt az elmúlt három nap, de most hazament, azonban a kapcsolat megmarad, ha úgy alakul, akkor hozzá nyúlhatunk.

A kapusok „kérdéskörben” vázoltuk: a keret tagja Bukrán, a sérülés után felépülőben lévő Rados, és Antal, akinek a szerződését – a hírek szerint – decemberben újratárgyalhatja a klub. A próbajáték annak ellenére, hogy az ukrán „portás” nem maradt, azt jelenti, hogy változás lehet ezen a poszton? – érdeklődtünk erről is a piros-fehérek szakvezetőjénél.

Felesleges beszélni

– A csapat folyamatos változáson megy át, van egy kapu a bejáratnál, amelyen be is lehet lépni, és ki is lehet lépni – tette hozzá Bódog Tamás. – Fontos volt, hogy Igort megnéztük, a kapcsolat vele is megmaradt. A futballban a konkurencia határozza meg az egészet, hiszen akik nem kapnak lehetőséget, vagy a fiatalok, ott állnak az éppen játszók mögött, s ezáltal jobb teljesítményre sarkallják őket. Ez a normális. Mindhárom kapust nyugodt szívvel állítom a kapuba, de nem lehet kijelenteni, hogy ki az első számú kapus. Két hónappal a téli szünet előtt felesleges arról beszélni, hogy hozunk-e kapust.

A csütörtök délelőtti állapot szerint már 4000 néző biztos a szombati kettős rangadóra. A diósgyőriek számára 2400 hely áll rendelkezésre a Nagyerdőben, a helyszínen azonban nem lesz már jegyárusítás – viszont szombaton 16 óráig a Szinvaparkban megvásárolhatóak a biléták.

Játékosszavak

Nono Villar, a DVTK spanyol középpályása

A soron következő, Honvéd elleni meccsről, amelyre sok nézőt várnak.

– Jó dinamikával megyünk erre a mérkőzésre, a sok szurkoló nem jelenthet problémát, szeretnénk hozni az eredményt, úgy játékban, mint gólokban.

A legutóbbi, Vasas elleni nagyon fontos első góljáról, amit szerzett.

– A gólhoz szükséges a minél nagyobb bizalom magam felé, és persze az edző részéről is, így működhet jól a csapat. Amint mondtam, a megfelelő dinamika már bennünk van, remélem, fogok még a kapuba találni.

Arról a szakaszról, amikor kevesebb, nem teljes mérkőzésnyi játéklehetőséget kapott. Miben kellett javulnia?

– Kicsit fogynom kellett… Változtatnom kellett a munkán, a hozzáálláson, a preventív dolgokon, a táplálkozáson. Úgy érzem, ezeket jól léptem meg, és emiatt bizalmat szavazott nekem az edző.

